Fluminense pressiona mas perde para SESC Rio na Superliga  

O Fluminense se manteve firme e pressionando o atual líder da Superliga feminina de vôlei, o Sesc-RJ, durante os dois primeiros sets da partida, mas no terceiro e último, acabou perdendo as energias e cedeu a vitória de 3 a 0 para a equipe de Bernardinho.

O JOGO

O primeiro e segundo set foram bastante acirrados, o Fluminense com o apoio de sua torcida que lotou o ginásio da Hebraica na noite desta sexta-feira, viu as meninas de Laranjeiras pressionarem e chegando até a frente do placar em alguns momentos, a levantadora Giovana Gasparini em entrevista exclusiva à VAVEL Brasil falou sobre a partida.

"A gente não soube administrar bem a vantagem que a gente tava no segundo set, erramos bastante no final do segundo set e levamos isso para o terceiro set, não tivemos cabeça, desandou tudo e não soubemos sair da situação difícil, a gente tem que colocar a cabeça no lugar, oque passou, passou e agora é daqui para a frente", ressaltou.

Ainda sobre o jogo, Giovana falou sobre o apoio da torcida e sobre a força que isso da em quadra.

"Para a gente (torcida) é fundamental, eles são os principais os principais desse ginásio, sem eles a gente não conseguia nem metade dos resultados que a gente está tendo, são maravilhosos, quando eles estão torcendo dá uma alegria no coração e leva o time para a frente e a gente tem que saber jogar com eles, é fundamental a torcida", finalizou.

As parciais do jogo foram 22/25, 20/25 e 14/25 e, com isso, o Sesc-RJ chegou a sua 12ª vitória na competição em 13 jogos. Com o resultado, se manteve líder, já o Fluminense permaneceu na sexta colocação, com sete vitórias e seis derrotas. Agora a equipe Tricolor encara o Sesi Bauru fora de casa, em uma disputa direta pela quinta colocação no campeonato, na próxima terça, às 19h30.