Juma encerra passagem pelo Fluminense após descobrir gravidez

A levantadora Juma, do Fluminense, descobriu uma gravidez e não faz mais parte do clube carioca. A atleta de 30 anos, natural de Belém (PA), já deixou o Rio de Janeiro para passar o momento perto da família. Esta seria sua segunda temporada pelo Tricolor.

Juma desfalcou o Fluminense na última terça-feira (31), no Fla-Flu, por recomendação médica. Agora, o motivo por trás da decisão se tornou público. O elenco conta, além de Juma, com a levantadora Pri Heldes. A diretoria terá de se movimentar no mercado para encontrar uma substituta.

A questão, no momento, é que a maioria dos elencos já estão definidos e há poucas opções disponíveis no mercado. Uma opção viável é promover uma atleta da base para ocupar a vaga.

Carreira

Juma defendendo a Seleção Brasileira sub-23 em 2015 (Foto: Volleyballworld)

Juma Silva acumula passagens por Barueri (2013/2014 e 2018/2020); São Caetano (2014/2015); Pinheiros (2015/2016); Sesi Bauru (2016/2017); Sesc Flamengo (2020/2022) e Fluminense (2022/2023).

Pela Seleção Brasileira, Juma é campeã Mundial sub-23. O título veio em 2015, quando o Brasil venceu a Turquia, na casa delas, por 3x1.

Juma ainda acumula prêmios individuais como Melhor Sacadora e Melhor Levantadora do Campeonato Carioca (2021); MVP e Melhor Levantadora do Campeonato Mundial sub-23 (2015) e Melhor Levantadora do Campeonato Sul-Americano sub-23 (2014).