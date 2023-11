Osasco viaja ao Perú para amistoso contra Alianza Lima

A equipe do Osasco São Cristóvão Saúde segue em ritmo intenso de preparação para a Superliga. Após vencer o Campeonato Paulista, no último dia 5 de outubro, o time realizou amistoso contra o Renasce Sorocaba nesta terça-feira (31) e venceu por 4x0.

Dando sequência à serie de amistosos programados, o elenco comandado por Luizomar de Moura realiza duelo internacional contra o Alianza Lima nesta sexta-feira às 22h30 em Lima no Peru.

Conforma informado pelas redes sociais do clube, as atletas viajaram para a capital peruana na manhã desta quinta-feira (2) e já chegaram ao destino.

O Osasco estreia na Superliga Feminina 2023/24 no próximo dia 9 de novembro às 17h contra o Brasília Vôlei, fora de casa.

Centrais Callie Schwarzenbach (esquerda) e Fabiana Claudino (direita) em amistoso preparatório para a Superliga Feminina 2023/24

Evolução

Após vencer a equipe do Sorocaba, que se prepara para a disputa da Superliga C, o técnico Luizomar de Moura comentou sobre a importância dos confrontos:

"Mais importante que o placar, é aproveitar a oportunidade para seguir evoluindo, especialmente nos aspectos técnicos e táticos"

Uma estratégia da comissão técnica é utilizar todas as jogadoras do elenco na atividade, para ganhar experiência, tempo de quadra e condicionamento físico.

Ação com Torcedores

A equipe de marketing do Osasco aproveitou a atividade para uma ação com os sócios torcedores. Os pagantes do programa "Juntos por Osasco" puderam acompanhar a partida e interagir com as atletas

"Estamos constantemente buscando formas de ampliar os benefícios e experiências para as pessoas que apoiam a equipe por meio do nosso programa sócio-torcedor", comentou o gerente de marketing, Beto Opice.