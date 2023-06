Atlético-MG bate Alianza Lima pelo placar mínimo e coloca um pé nas oitavas da Libertadores

Se enganou quem pensou que seria jogo fácil do Galo contra o último colocado do grupo G. É Libertadores! Em jogo duro, o Atlético-MG manteve a invencibilidade contra equipes peruanas ao vencer o Alianza Lima, por 1 a 0, no Estádio Alejandro Villanueva, pela quinta rodada da fase de grupos da competição continental. Hulk foi o autor do gol após contra-ataque criado por Hyoran.

Etapa inicial de poucas chances

Precisando conquistar o resultado positivo, o Galo assumiu as redes e foi ditando o ritmo do jogo, mesmo atuando longe de seus domínios, chegando a ter 74% de posse de bola. Apesar do domínio, os Blanquiazules buscavam o ataque, mas o confronto era de pouca criatividade, de ambos os lados. Os visitantes até que conseguiram criar algo com Pavón. O argentino gingou na ponta direita, entregou para Hyoran na entrada da área, que bateu de primeira. A bola explodiu em Paulinho e saiu pela linha de fundo.

O ritmo do jogo acabou caindo e ficou marcado por faltas. Numa rara aparição ao ataque, Bruno Fuchs, hoje atuando na lateral, levantou na medida na segunda trave. Paulinho pegou de chapa e desperdiçou grande oportunidade ao mandar por cima do gol. O Alianza passou a pressionar, mas acabava gerando espaços para os contra-ataques e sempre paralisava com faltas, levando quatro cartões para o vestiário.

Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

Santa tecnologia

Os Blanquiazules retornaram pressionando os adversários em seu campo de defesa. Os jogadores de Guillermo Salas não conseguiam ameaçar a meta dos atleticanos. Aos 57, Hyoran recebeu na área, emendou uma bicicleta e mandou para fora. Se não conseguiu calibrar a pontaria, o meia mostrou calibração para lançar Pavón no contragolpe. O camisa 9 encontrou Paulinho nas costas da marcação, que teve o trabalho de rolar para o meio e Hulk escorou para o fundo do gol, marcando o seu 20º tento da temporada.

Quase que o alívio da massa alvinegra durou pouco tempo. Barcos disputou com Nathan Silva, que perdeu o tempo da bola e acabou utilizando o braço. O árbitro marcou pênalti logo em seguida, mas foi cancelado após intervenção do VAR, por conta do impedimento na origem da jogada. Visando segurar a vantagem do marcador, Eduardo Coudet propôs várias mudanças, deixando o time mais defensivo. Na reta final, Cueva cobrou falta de forma colocada e a bola passou com perigo por cima do gol. O Galo tentou responder com Patrick. O meia partiu em velocidade, invadiu a área e Campos levou a melhor ao sair para abafar.

Situação

Com a vitória, o Atlético-MG segue na vice-liderança do grupo G, com nove pontos conquistados, três a mais que o Libertad. O Galo precisa de um empate na última rodada para carimbar sua vaga às oitavas de final. Já o Alianza Lima é o lanterna, com quatro.

O que vem por aí

O Atlético-MG volta a campo no próximo sábado (10). O Galo encara o Bragantino, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.