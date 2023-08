Espanha consolida trabalho com título inédito da Copa Feminina, mas crise pode ameaçar frutos da conquista

Em grande final inédita disputada neste domingo (20), a seleção da Espanha conquistou o título da Copa do Mundo Feminina 2023 com vitória por 1 a 0 diante da Inglaterra, confirmando o favoritismo para a melhor seleção do mundial.

Olga Carmona foi a responsável pelo gol do título aos 29 minutos do primeiro tempo, em uma partida que a Espanha controlou mais a posse de bola (58%), teve mais finalizações totais (13), mais chutes no alvo (5) e melhor aproveitamento de passes (81%) em relação à Inglaterra.

Com isso, a seleção espanhola conseguiu superar a situação envolvendo a comissão técnica de Jorge Vilda para levantar a taça mesmo com tantos problemas internos, vistos até mesmo após o apito final, quando jogadoras comemoraram de forma separada da comissão.

Mesmo diante deste cenário, o título inédito da Espanha na Copa do Mundo Feminina começou a ser construído há muito tempo, mais exatamente em 2018, depois que Luis Rubiales assumiu a Federação Espanhola de Futebol e demonstrou enorme interesse no potencial do futebol feminino local.

Inglaterra saiu na frente no investimento

As raízes da transformação da Inglaterra são um pouco mais profundas, desde o lançamento da Superliga Feminina em 2011 e passando pelo estabelecimento de uma segunda divisão (2014), a mudança para uma temporada de inverno (2012) e a profissionalização total (2018).

Isso desencadeou uma corrida de dinheiro: patrocinadores, emissoras e, crucialmente, dos donos de clubes da Premier League masculina. Esse investimento é pouco em comparação com as somas oferecidas no jogo masculino, mas uma enorme fortuna em comparação com os planejamentos femininos em outros lugares.

A Superliga Feminina atraiu um patrocinador principal em 2019, após a corrida da Inglaterra às semifinais da Copa do Mundo, um acordo que posteriormente dobrou de valor. Dois anos depois disso, o W.S.L. fechou um contrato de televisão no valor de mais de US$30 milhões.

Esse dinheiro ajudou a estabelecer e financiar academias juvenis, melhorar o treinamento e as instalações e atrair as importações que transformaram a W.S.L. em indiscutivelmente a competição doméstica mais forte do mundo.

Tudo começou com uma grande revisão do estado do futebol feminino na Inglaterra - liderada pela ex-jogadora Karen Carney e publicada neste verão - descobriu que um "grande aumento no investimento" era necessário em todo o jogo para "cumprir seu potencial".

O relatório identificou uma série de questões que, se não forem abordadas, ameaçam minar o progresso do futebol feminino na Inglaterra. Foi vista uma necessidade urgente de “ajustar o caminho do talento” para as jovens jogadoras que acabariam reabastecendo e substituindo o atual time da Inglaterra, e de introduzir “padrões mínimos”, particularmente longe dos poucos times no topo do ranking. W.S.L.

Ponto de partida do futebol feminino espanhol

A história da trajetória de sucesso começa com uma reunião reportada pela imprensa espanhola com Rafael Del Amo, chefe do futebol feminino na Federação. Na época (maio de 2018), as jogadoras, não tinham camisas desenhadas para serem usadas por mulheres, muito menos estruturas como instalações de treinamento de elite ou uma liga nacional totalmente profissionalizada.

Diante desta realidade conturbada, Rubiales liberou enorme aporte financeiro para investimento no futebol feminino. As camisas ajustadas chegaram em 2019. O campeonato nacional profissional veio em 2021, com títulos das categorias de base na sequência até a chegada do título mundial.

Como Jessica Berman, comissária da Liga Nacional de Futebol Feminino, disse em Sydney na sexta-feira: “O jogo subiu de nível”. A presença de Espanha e Inglaterra em uma final de Copa do Mundo é o ápice disso. É difícil não lê-lo como uma espécie de divisor de águas, no momento em que uma era se transforma em outra.

LaLiga Femenina se profissionalizou três anos depois da Inglaterra, e a seleção nacional nunca havia vencido uma partida da Copa do Mundo, muito menos chegado a uma final, até 2019. Mesmo assim, o trabalho firme dos últimos anos rendeu frutos.

A seleção sub-17 do país chegou à final da Copa do Mundo 2014; desde então, o recorde da Espanha nas categorias de base é incomparável. Venceu as duas últimas edições do Mundial sub-17 e chegou à final da competição sub-20 em 2018 e 2022, vencendo esta última.

A maior parte do elenco do técnico Jorge Vilda na Austrália e na Nova Zelândia participou de uma ou mais dessas campanhas: Salma Paralluelo, a brilhante atacante que é a estrela do torneio, marcou duas vezes na final do Mundial sub-20 ano passado.

É difícil não atribuir esse sucesso e o surgimento da geração de ouro do país graças ao trabalho das autoridades nacionais do futebol da Espanha, dada a avaliação de Del Amo sobre o que faltava em 2018. Mas outro ponto muito importante consiste no investimento do Barcelona, acompanha muito melhor o crescimento do Barcelona no time de clubes dominante da Europa.

Contribuição do Barcelona para a Seleção

O clube catalão tornou-se profissional no futebol feminino em 2015, dando às jovens jogadoras acesso em tempo integral à experiência em sua prolífica academia de juniores pela primeira vez.

Em 2019, depois de perder sua primeira final da Liga dos Campeões para o Lyon, decidiu garantir que suas jogadoras pudessem competir física e tecnicamente com qualquer adversário que encontrassem. Desde então, venceu duas das últimas três edições da Liga dos Campeões.

Não é por acaso que o Barcelona deveria ter sido a espinha dorsal não apenas da equipe de Vilda, mas de todas as seleções da Espanha que triunfaram nas categorias de base.

Assim como a Inglaterra, o sucesso da Espanha demonstra não apenas o quão importante é um jogo de clube robusto para a saúde de uma seleção nacional, mas também que grandes avanços podem ser feitos em um curto espaço de tempo no futebol feminino, mesmo com um mínimo de investimentos.

Alguns problemas seguiram notáveis no futebol feminino espanhol em uma trajetória marcada por altos e baixos. Faz apenas um ano que a grande maioria da equipe da Espanha se retirou da disputa internacional por causa de uma série de reclamações profundas e antigas sobre o tratamento dado pela federação.

A lista de queixas incluía o estilo e a habilidade de Jorge Vilda, a falta de pessoal de apoio em serviço internacional e as condições em que deveriam trabalhar enquanto representavam seu país.

Ao mesmo tempo, os orçamentos de LaLiga Femenina continuam a variar muito: embora o Barcelona tenha investido pesadamente em sua equipe feminina, poucos de seus rivais fizeram o mesmo. O Real Madrid formou sua primeira equipe feminina apenas em 2020.

Espanha campeã mundial sob crise

Foto: Seleção da Espanha

Depois de uma grande goleada na fase de grupos, quando foi goleado por 4 a 0 pelo Japão, a La Roja se recuperou. Elas destruíram a Suíça nas oitavas de final antes de derrotar a Holanda na prorrogação.

Na semifinal contra a Suécia, elas lideraram na fase final, antes que a bela finalização de Rebecka Blomqvist parecesse ter enviado o jogo para a prorrogação. Mas apenas 93 segundos depois, a capitã Olga Carmona marcou uma vitória dramática. E em sua coroação de glória, Carmona marcou novamente na final para vencer a Inglaterra por 1 a 0 e conquistar um triunfo memorável.

Esta final de domingo contra a Inglaterra marcou 12 dos meses mais turbulentos do futebol feminino espanhol. Alguns das melhoras jogadoras de La Roja nem estiveram na Austrália para o maior jogo da história. Mapi Leon, uma das melhores zagueiras da Europa, não esteve na Austrália. Nem sua companheira de Barcelona, a talentosa Claudia Pina.

Quinze jogadoras escreveram uma carta pedindo mudança sistêmica no tratamento da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) com sua equipe feminina após a derrota na Euro para a Inglaterra.

Preocupações foram levantadas sobre métodos de treinamento, tratamento de jogadoras e instalações inadequadas. Um problema comum era a preparação da equipe para as partidas, chegando tarde demais às cidades-sede e fazendo viagens excessivamente longas de ônibus em vez de avião. As jogadoras estavam voltando para seus clubes em piores condições do que quando saíram.

Mas a federação (RFEF) apoiou Vilda ao máximo. Ana Alvarez, chefe do futebol feminino da federação, disse que as jogadoras só poderiam voltar ao time se pedissem desculpas, acrescentando que "a federação vem em primeiro lugar". Ou seja, apesar do caos, o time recuperou a forma na última temporada.

Com a conquista do título mundial, fica um temor de que o sucesso da campanha da Espanha como melhor seleção em várias estatísticas possa minar as reclamações das jogadoras.