Vôlei na Europa: veja os resultados da rodada do Campeonato Turco e Italiano

As ligas europeias, sobretudo a Liga Turca e Italiana, são consideradas as mais fortes do mundo. Com o maior investimento do voleibol internacional, os dois campeonatos reúnem as melhores jogadoras da modalidade. As brasileiras Gabi e Carolana são algumas das estrelas presentes.

Entre os dias 10 e 12 de setembro, aconteceu a sétima rodada do Campeonato Turco e do Campeonato Italiano.

Veja os resultados da rodada e a situação dos principais times da liga na tabela de classificação:

Campeonato Turco (Liga Sultanlar):

Resultados (7ª rodada):

PTT Spor 0x3 Sariyer

(15x25;22x25;20x25)

Fenerbahçe 3x1 Murstpasa

(22x25; 25x23; 25x13;25x16)

Cukurova 0x3 Vakifbank

(19x25; 20x25; 21x25)

THY 3x1 Nilufer

(25x23;29x31; 25x17;25x14)

Kuzeyboru 3x0 Ankara

(25x20; 26x24; 25x18)

Eczacibasi 3x0 Besiktas

(25x18; 25x21; 25x19)

Aydin 3x2 Galatasaray

(25x23; 18x25; 25x16; 23x25; 16x14)

Foto: @sultanlarligi

Tabela de Classificação:

O Vakifbank, time da ponteira Gabi, é líder isolado. A equipe soma oito vitórias em oito jogos e é, hoje, o time a ser batido na liga. Em segundo lugar, vem o Eczacibasi, da oposta Boskovic, acumula sete vitórias em oito jogos e está quatro pontos atrás do primeiro colocado.

O Fenerbahçe, de Ana Cristina, está em terceiro. O time está em uma crescente na competição e vem de vitórias importantes. O THY, de Júlia Bergmann, Diana e Zé Roberto está em quinto.

Foto: @sultanlarligi

Campeonato Italiano (Série A1)

Resultados:

Trentino 3x2 Cuneo

(25x22; 23x25; 28x26; 23x25; 15x13)

Bergamo 2x3 Chierri

(25x23; 23x25; 25x18; 15x25; 11x15)

Novara 1x3 Vero Volley Milano

(16x25; 25x23; 23x25; 21x25)

Pinerolo 3x0 Roma

(25x23; 25x21; 25x20)

Conegliano 3x0 Firenze

(25x15; 25x21; 25x17)

Casalmaggiore 1x3 Busto Arsizio

(20x25; 16x25; 25x17; 24x26)

Scandicci 3x0 Vallefoglia

(25x23; 25x14; 25x21)

Foto: @verovolley

Tabela de Classificação:

O Conegliano é líder, mesmo com um jogo a menos. A equipe está invicta e possui um esquadrão que promete ser favorita ao título.

O Novara e o Scandicci, de Carolana e Ting Zhu, vem em segundo e terceiro respectivamente. Por fim, o Vero Volley Milano, de Egonu, ocupa o quarto lugar e o Pinerolo completa o top 5.