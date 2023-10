Mirassol vence Londrina e se aproxima do G-4

Em noite eletrizante de terça-feira (3), o Mirassol venceu Londrina, por 2 a 0, na abertura da 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Maião. Zé Roberto marcou duas vezes para o Leão.

Mirassol domina e marca

O jogo começou com o Mirassol dominando, controlando e rapidamente concluindo boas chances. Aos nove, Gabriel recebeu na direita, mandou na pequena área, e Zé Roberto completou de coxa para a rede, colocando o Leão em vantagem.

Na sequência, Zé Roberto foi derrubado por Gabriel, o árbitro marcou pênalti, e o atacante não desperdiçou a cobrança, ampliou com categoria. Alguns minutos depois, quase saiu o terceiro nos pés de Luiz Otávio, mas Lucas Frigeri salvou. O Londrina, por sua vez, tentou chegar em bolas paradas, mas sem sucesso, indo para o intervalo em desvantagem no placar.

Vantagem mantida

A partida recomeçou com o Londrina mantendo bola no pé, partindo para o ataque, mas sem grandes chances. Já o Mirassol ficou quieto, segurando a vantagem, mas ainda antenado nos contra-ataques.

Aos 13, Gabriel recebe passe, fica livre na cara do goleiro e manda para o gol, mas ele estava impedido, em grande chance de ampliar do Leão. Na reta final, após boa jogada de Julimar que Cristian finalizou no travessão. Sem mudanças, a partida encerrou com vitória do Mirassol por 2 a 0.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Mirassol ganha duas posições, e chega ao 7° lugar, com 49 pontos, quatro abaixo do Guarani, que abre o G-4. Já o Londrina fica em penúltimo, com 24 pontos.

Próximos Jogos

O Mirassol joga na próxima terça-feira (10), quando encara o lanterna ABC, às 21h30, no Frasqueirão. Já o Londrina ganha uma folga na tabela e só entra em campo novamente no domingo (15) para enfrentar o Avaí, às 18h30, no Estádio do Café.