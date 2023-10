Adversário do Manchester United, Galatasaray faz temporada sólida; veja os destaques

O Manchester United volta a campo nesta terça-feira (03), às 16h (horário de Brasília), contra o Galatasaray. Diante do time turco, os ingleses precisam desesperadamente dos três pontos para seguir na briga pela vaga na segunda fase da Champions League.

A bola rola em Old Trafford pela segunda rodada da Champions League e aqui está uma análise sobre o Galatasaray:

Histórico:

O Galatasaray chega com muita moral para o jogo, afinal, está invicto na temporada com 11 vitórias e três empates. Está na segunda colocação do Campeonato Turco com 19 dos 21 pontos possíveis.

Ataque e defesa:

No Campeonato Turco, o Galatasaray marcou 14 gols e sofreu apenas quatro. Tem a segunda melhor defesa do torneio. Mas, na Champions League, juntando pré e fase de grupos, sofreu sete em sete partidas.

Posse de bola:

O Galatasaray costuma ter a posse de bola durante os jogos. No Campeonato Turco, tem uma média de 62%, enquanto na Champions League tem 64%. No primeiro embate da fase de grupos contra o Copenhague teve os mesmos 64%.

Boas peças:

O Galatasaray tem nomes conhecidos no elenco, como Icardi, Demirbay, Tetê, Ziyech, Ndombele, Sánchez, Zaha, Angeliñ, Mertens, Lucas Torreira, Sérgio Oliveira e Muslera.

Ficar de olho:

Icardi é o principal nome do Galatasaray. No Campeonato Turco, o argentino tem sete gols e é o artilheiro isolado. A eficiência ofensiva do atacante é letal. Tem um xG de gols esperados de 6,09, tendo números exatos acima da média.

Outro ponto é o meia Akturkoglu, que tem quatro assistências na temporada e é o criador do time. Assim como Icardi, tem números acima do esperado. Em assistências, o turco de 24 anos tem xA (Assistência esperada) de 2,29.