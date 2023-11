Superliga Masculina: Suzano vence Guarulhos no tie-break

O clássico Suzano x Guarulhos ganhou, ontem (11), um novo capítulo. As equipes se enfrentaram pela estreia da Superliga Masculina 2023/24. Em casa, o Suzano saiu vitorioso por 3x2 (25x21;22x25;23x25;25x18;15x13).

Há pouco mais de um mês, os times duelaram em melhor de três jogos pelo Cameonato Paulista 2023. Naquela oportunidade, o Guarulhos saiu vitorioso.

Pela vitória, o Suzano soma dois pontos na tabela de classificação. Já o Guarulhos, anotou um ponto mesmo com a derrota, pela disputa do tie-break.

O Suzano ganha um desconto e só volta às quadras no próximo dia 20 de novembro contra o Itambé Minas, fora de casa às 21h. Já o Guarulhos recebe a forte equipe do São José na sexta-feira (17) às 18h45.

Suzano x Guarulhos

No primeiro set, os times erraram pouco e apresentaram um alto nível técnico. Porém, o Suzano desiquilibrou a parcial a partir do uso eficiente dos centrais e da eficiência no side-out. Destaque para o jovem levantador Bieller, que soube realizar uma distribuição eficaz.

A partir do segundo set, o jogo mudou de figura. O Guarulhos passou a ser mais efetivo nas ações de ataque e a inversão de 5x1 realizada pelo técnico guarulhense surtiu efeito em momentos cruciais. O Guarulhos conseguiu virar a partida para 2x1.

O Suzano, então, precisava fazer mais. E foi por meio do poder de decisão do oposto Sabino que o time voltou a ser eficiente nos ataques. Somado a isso, o Guarulhos estava nitidamente desconcentrado no quarto set. Melhor para os donos da casa: 25x18 na parcial e 2x2 em sets.

No tie-break o jogo voltou a ser equilibrado. Os times disputaram a parcial ponto a ponto, mas Sabino desiquilibrou. O oposto do Suzano rodou as bolas finais, que deram a vitória aos mandantes.