De volta ao Maracanãzinho, Sesc RJ Flamengo recebe o Praia Clube em seu primeiro compromisso de 2024

O ano do Sesc RJ Flamengo começará com um clássico e com um retorno há muito esperado. Neste sábado (06.01), o time do técnico Bernardinho faz um duelo direto pela liderança da Superliga Feminina contra o Praia Clube, às 18h30, pela nona rodada, no ginásio do Maracanãzinho, um dos maiores palcos do voleibol mundial, após quase dez anos sem atuar no local. O SporTV 2 transmite ao vivo e os ingressos já estão esgotados.

O reencontro com o icônico ginásio enche as jogadoras e a comissão técnica de expectativas, mas todos os envolvidos sabem das dificuldades que terão pela frente diante do atual campeão.

"É um jogo que já está mexendo com todo mundo. Voltar ao Maracanãzinho nos traz muitas lembranças boas. Tem muita história envolvida. Era um pedido antigo dos nossos torcedores, e está sendo muito legal essa oportunidade de voltar. Mas temos que saber que vai ser uma partida dificílima. O Praia tem uma equipe muito forte, que foi montada para ser campeã, então a gente precisa entrar muito focadas para tentar buscar um bom resultado. Vai ser incrível contar com a nossa torcida em peso. Tenho certeza que vai nos ajudar demais", disse a capitã Juciely, relembrando os poucos dias de folga neste final de ano para que a preparação para o confronto fosse a melhor possível.

"Estamos com os pés no chão. O Praia é um time com muitas opções no elenco, e isso faz muita diferença. O Paulo (Coco) pode mexer muito e manter o mesmo nível em quadra. Então, a gente está estudando bastante para tentar armar a melhor estratégia possível e tentar executar um bom jogo tático. Tivemos poucos dias de folga, estamos treinando bastante, nos preparando e com muita vontade de iniciar esse ano com mais uma vitória", complementou a central.

O Sesc RJ Flamengo ocupa o segundo lugar na Superliga, com os mesmos 21 pontos que o líder Minas, mas em desvantagem no saldo de sets. O Praia aparece em terceiro, com 20.

Com 12 títulos, o Sesc RJ Flamengo é o maior campeão da Superliga Feminina. O time de Bernardinho foi ao topo do pódio da competição nacional nas temporadas 1997/1998 e 1999/2000 (ambas em Curitiba), 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 (no Rio de Janeiro). A disputa reúne 12 equipes, que se enfrentam em turno e returno antes dos playoffs. A final acontecerá em abril.