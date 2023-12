Osasco e Sesc Flamengo protagonizam último jogo da Superliga Feminina em 2023

Nesta sexta-feira (22), o clássico Osasco e Sesc Flamengo ganha mais um capítulo. Antes do recesso do fim de ano, as equipes duelam no ginásio José Liberatti às 21h pela sétima rodada da Superliga Feminina 2023/24.

A ponteira, do Osasco, Tiffany comentou sobre o confronto.

"A nossa torcida sempre é um fator d desiquilíbrio a nosso favor. Não à toa o Liberatti é chamado por muitos como panela de pressão. Teremos um jogo muito duro contra o Flamengo e é sempre bom saber que temos uma massa de apaixonados enviando energias positivas pra nós ao mesmo tempo que atormenta o adversário", afirma.

A partida será transmitida pelo Sportv 2. Os ingressos para o confronto esgotaram em dois minutos.

Na tabela de classificação, o Sesc Flamengo leva vantagem. A equipe rubro-negra ocupa a terceira colocação com sete vitórias em oito jogos e 18 pontos. O Osasco está em quinto lugar. O time paulista soma cinco vitórias em sete jogos e 15 pontos.

A vitória de Osasco coloca a equipe na cola do Sesc Flamengo. Porém, em caso de vitória carioca, o Rio abre vantagem e se consolida na terceira colocação.

Jogos do Osasco na Superliga Feminina 2023/24

09/11 | Brasília Vôlei 0x3 Osasco (21x25; 22x25; 20x25)

15/11 | Osasco 1x3 Unilefer Maringá (21x25; 20x25; 25x21; 19x25)

22/11 | Barueri 0x3 Osasco (16x25; 20x25; 17x25)

26/11 | Osasco 3x0 Pinheiros (25x20; 25x19; 25x17)

08/12 | Osasco 3x1 Fluminense (29x27; 22x25; 25x21; 25x23)

13/12 | Sesi Bauru 3x1 Osasco (19x25; 25x19; 25x21; 25x19)

3x1 Osasco (19x25; 25x19; 25x21; 25x19) 18/12 | São Caetano 0x3 Osasco (15x25; 14x25; 17x25)

Jogos do Sesc Flamengo na Superliga Feminina 2023/24