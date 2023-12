Em clássico carioca, Sesc Flamengo vence Fluminense pela Superliga Feminina

Nesta sexta-feira (1), Fluminense e Sesc Flamengo protagonizaram um belo jogo pela quinta rodada da Superliga Feminina 2023/24. Em uma batalha de quatro sets, o Sesc Flamengo venceu por 3 sets a 1 (29x27; 15x25; 22x25; 20x25).

O Fluminense chegou embalado ao clássico após vencer o Gerdau Minas na última rodada por 3 sets a 2. Ocupava a terceira colocação na tabela. Com a vitória/derrota de hoje, o time cai para a quarta posição com três vitórias e 11 pontos.

O Sesc Flamengo também chegou confiante ao confronto. São três vitórias em quatro jogos, duas consecutivas. Na quarta rodada, o time venceu, em casa, o Sesi Bauru. Com a vitória de hoje, o Sesc ultrapassa o Fluminense na tabela e vai para a terceira posição com quatro vitórias e doze pontos.

Na segunda-feira (4), o Sesc Flamengo enfrenta o Unilefer Maringá em jogo atrasado da primeira rodada, em casa, às 21h. O Fluminense enfrenta o Osasco São Cristóvão Saúde na sexta-feira (8), em São Paulo, às 21h.

Fluminense x Sesc Flamengo

O jogo começou com o Fluminense largando na frente do placar, em uma parcial de 3x1. Em seguida, o Sesc Flamengo reagiu e fez seis pontos consecutivos, abrindo 7x3. Durante todo o set, as equipes alternaram entre bons e maus momentos.

O final do set foi emocionante. O Sesc Flamengo teve quatro set points, mas não conseguiu marcar Uzelac e Arianne, que conseguiram reverter o placar. Vitória tricolor por 29x27.

A segunda parcial foi dominada pelo Sesc do início ao fim. As rubro-negras abriram 10 pontos de frente e administraram a vantagem. Vitória do Sesc Flamengo por 25x15.

O terceiro set devolveu o equilíbrio do primeiro set ao jogo. Tudo se encaminhava para que o Fluminense confirmasse a vitória, já que o time abriu 18x14 no placar. Porém, Bernardinho colocou Helena no lugar de Michelle e Juju no lugar de Juciely. As novatas rodaram bolas importantes e levaram o Flamengo a virada e vitória no set por 25x22.

A parcial também foi marcada por uma discussão entre Bernardinho e Guilherme Schmitz, técnico do Fluminense. Após uma marcação duvidosa da arbitragem, Bernardo reclamou com a segunda árbitra. Guilherme não gostou da atitude e começou a discutir com o técnico do Sesc. No bate boca, Bernardo disparou: "Cala a boca, que eu não estou falando com você", o que esquentou os ânimos. Ambos foram apreendidas pela árbitra de baixo.

O Fluminense começou a quarta parcial dando indícios de que levaria o jogo ao tie break. Porém, Roni e Helena passaram a rodar bolas importantes para o Sesc Flamengo. A melhora no ataque somada aos erros tricolores, permitiram a virada do Flamengo. Vitória por 3x1.

Roni foi eleita a melhor jogadora da partida e maior pontuadora com 26 pontos. Helena e Juju também foram personagens importantes na vitória.

Helena pontuou 4 vezes, Juju marcou 5 pontos. Ao final do jogo, Helena comentou a vitória: