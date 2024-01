CBV publica nota lamentando a morte de Zagallo

A morte de Zagallo na madrugada do sábado (6) abalou o mundo do futebol. Para além dos gramados, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) publicou em suas redes sociais uma nota de pesar que lamenta a perda da lenda do esporte brasileiro.

"A Confederação Brasileira de Voleibol recebeu com imensa tristeza a notícia de falecimento de Mario Sérgio Lobo Zagallo, um dos grandes nomes do esporte brasileiro", publicou a CBV.

Os jogos realizados no sábado (6) homenagearam Zagallo com um minuto de silêncio antes do início das partidas. No confronto entre Fluminense e BluVôlei, a equipe carioca utilizou uma camiseta em homenagem ao ex-técnico com a estampa "Zagallo eterno".

O presidente da entidade, Radámes Lattari, também prestou condolências e compartilhou uma lembrança de ter convivido com Zagallo:

"Zagallo marcou de maneira única a história do futebol e do esporte nacional. Seu legado vencedor será eterno. O voleibol brasileiro também está de luto por essa grande perda. Nossos sentimentos à família e aos amigos neste momento tão difícil", escreveu o presidente.