Em boa fase, Osasco vence Praia Clube na Superliga Feminina

Nesta quarta-feira (10), o Dentil Praia Clube recebeu o Osasco em partida válida pela décima rodada da Superliga Feminina 2023/24. Embalado pela vitória contra o Gerdau Minas, o Osasco venceu por 3 sets a 1 (26x28; 20x25; 25x18; 20x25).

O Osasco vive uma boa fase na competição. A equipe enfrentou dois favoritos ao título, Gerdau Minas e Dentil Praia Clube, e venceu em ambas as oportunidades. As comandadas de Luizomar de Moura não pararam de treinar no recesso e estão colhendo os frutos.

Com a vitória, o Osasco vai a 21 pontos e vai para a quarta colocação. Com isso, o Dentil Praia Clube caiu para a quinta colocação, com as mesmas sete vitórias do Osasco, mas 20 pontos.

Em 2024, o Dentil ainda não venceu. A equipe sofre a segunda derrota consecutiva após perder para o Sesc Flamengo na última rodada.

O Osasco recebe o Bluvôlei no domingo (14) pela décima primeira rodada às 18h30. O Dentil Praia Clube busca a redenção contra o rival Gerdau Minas, também no domingo (14) às 16h.

Praia Clube x Osasco

No primeiro set, o jogo foi equilibrado. Ambas as equipes trocaram pontos e alternaram entre quem estava a frente do placar. No final, o Osasco conseguiu se sobressair e levar a melhor em um disputado 28x26.

A vitória na parcial deu gás para as comandadas de Luizomar de Moura vencessem o segundo set com folga. O Osasco chegou a abrir sete pontos de vantagem e administrou o placar para levar a melhor na parcial e abrir 2x0.

O Praia Clube voltou melhor no terceiro set. As entradas de Adenízia, Monique e Claudinha deram outra cara para a equipe praiana. Kuznetsova brilhou, marcando seis pontos em uma parcial, e o Praia conseguiu levar a melhor na parcial.

A torcida, que lotou o ginásio praiano, acreditou na virada. Porém, o Osasco voltou a ser efetivo na partida e conseguiu abrir vantagem (22x17). Depois disso, bastou que as osasquenses tivessem a cabeça no lugar para vencer o jogo.

A líbero Camila Brait levou o troféu de melhor da partida, mas dividiu o prêmio com Tiffany e Giovanna.