Osasco São Cristóvão Saúde derrota o Praia Clube fora de casa e volta ao G4 da Superliga

Com um jogo consistente e muito foco, Osasco São Cristóvão Saúde derrubou o segundo time mineiro em cinco dias na Superliga Bet7k 2023/23. Após bater o Minas, em casa, a equipe comandada pelo técnico Luizomar foi até Uberlândia nesta quarta-feira (10), onde venceu o Dentil Praia Clube por 3 sets a 1, com parciais de 28/26, 25/20, 18/25 e 25/20, em 2h15min. Com o resultado, o time osasquense ultrapassou o adversário e voltou ao G4.



O time de Osasco valorizou a conquista do grupo. Prova disso é que Camila Brait, escolhida como a melhor em quadra, fez questão de puxar Giovana, Tifanny e demais companheiras para receber o troféu VivaVôlei. “Estou muito feliz. Tivemos alguns altos e baixos, mas nessa reta final de primeiro turno encontramos a consistência pela qual tanto trabalhamos, inclusive durante as festas de final de ano. Por tudo isso, esse prêmio é para todo o time”, disse a líbero e capitã osasquense. “É isso mesmo, com trabalho podemos conquistar tudo”, completou a levantadora, que sentiu dores no joelho e recebeu atendimento durante a partida.



O jogo – Osasco chegou disposto a manter o alto nível de jogo e concentração apresentado na rodada passada, na vitória sobre o Minas. E conseguiu. Após abrir vantagem, viu as donas da casa encostar no placar. Maira marcou 19/18 após defesa de Mayara. Giovana, de segunda, fez 20/19. O jogo seguiu equilibrado até o final. Tifanny desceu o braço no 25/25 e Butler fez 26/25. O segundo set point osasquense veio após Luizomar vencer um desafio contra a marcação na arbitragem. Na sequência, Butler fechou no bloqueio: 28/26.



A segunda série também foi de Osasco, mas com a equipe visitante comandando o placar do início ao fim. Com um ace e um ataque na china, Callie marcou dois pontos seguidos: 12/6. A central norte-americana voltou a pontuar, desta vez na bola de xeque: 19/13. Tifanny manteve o alto nível de eficiência no ataque no 22/17, assim como Maira, que garantiu o set point: 24/20. A vitória veio com um bloqueio de Callie, após bom saque de Silvana.



A situação se inverteu no terceiro set. O Praia comandou o placar. Luizomar tentou “arrumar a casa” com pedidos de tempo no 11/14 e 14/20. Também promoveu mudanças, como as entradas de Amanda e Mayara. Porém, as donas da casa seguiram na frente. As centrais Callie e Butler conseguiram pontuar no 15/20 e 16/22, respectivamente. E Lorenne ainda manteve o time osasquense vivo na parcial no 18/24. E mesmo com os esforços, não conseguiram evitar a vitória das mineiras, que fecharam por 25/18.



Osasco voltou bem para o quarto set. Abriu 4/0 e segurou a ponta no placar. Butler conseguiu um ace no 8/4 e bateu com força e velocidade pelo meio no 15/11. Amanda, que voltou à quadra na parcial, caçou o ataque adversário em dois bloqueios seguidos (18/13 e 19/13). Quando o Praia ameaçou encostar, Giovana seguiu variando as jogadas com precisão. Tifanny marcou no 22/18 e Lorenne fez 23/19. Butler fez o match point em um bloqueio simples e, na sequência, Lorenne foi novamente acionada para cravar a bola no chão e fechar em 25/20.



Jogaram e marcaram para Osasco São Cristóvão Saúde: Giovana (1), Lorenne (17), Maira (9), Tifanny (21), Callie (11), Butler (11) e a líbero Camila Brait. Técnico: Luizomar de Moura. Entraram: Amanda (3), Mayara, Silvana, Kenya.



Jogaram e marcaram para o Dentil Praia Clube: Naiane (2), Tainara (9), Kuznetsova (18), Kasiely (13), Lorena (9), Milka (1) e a líbero Suelen. Técnico: Paulo Coco. Entraram: Rabadzhie, Claudinha (4), Adenizia (2), Monique (7), Pri Souza.

SUPERLIGA 2023/24

Primeiro Turno

09/11 – Brasília Vôlei 0 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde – Taguatinga

15/11 – Osasco São Cristóvão Saúde 1 x 3 Unilife Maringá – Osasco

22/11 – Barueri 0 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde – Barueri

26/11 – Osasco São Cristóvão Saúde 3 x 0 Pinheiros – Osasco

08/12 – Osasco São Cristóvão Saúde 3 x 1 Fluminense – Osasco

13/12 – Sesi Bauru 3 x 1 Osasco São Cristóvão Saúde – Bauru

18/12 – São Caetano 0 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde – São Caetano

22/12 – Osasco São Cristóvão Saúde 1 x 3 Sesc Flamengo – Osasco

06/01 – Osasco São Cristóvão Saúde 3 x 1 Gerdau Minas – Osasco

10/01 – Dentil Praia Clube 1 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde – Uberlândia

14/01 – 18h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x Bluvolei/FURB – Osasco

Segundo Turno

18/01 – 21h – Osasco São Cristóvão Saúde x Brasília – Osasco

25/01 – 21h – Unilife Maringá x Osasco São Cristóvão Saúde - Maringá

02/02 – 21h – Osasco São Cristóvão Saúde x Barueri - Osasco

06/02 – 21h – Pinheiros x Osasco São Cristóvão Saúde - São Paulo

11/02 – 19h – Osasco São Cristóvão Saúde x Sesi Bauru - Osasco

21/02 – 21h – Fluminense x Osasco São Cristóvão Saúde - Rio de Janeiro

27/02 – 21h – Sesc Flamengo x Osasco São Cristóvão Saúde - Rio de Janeiro

08/03 – 18h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x São Caetano – Osasco

12/03 – 21h – Gerdau Minas x Osasco São Cristóvão Saúde – Belo Horizonte

17/03 – 18h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x Praia Clube – Osasco

22/03 – 21h – Bluvolei/FURB x Osasco São Cristóvão Saúde – Blumenau.