Osasco São Cristóvão Saúde encerra primeiro turno da Superliga neste domingo, em casa

Embalado após duas vitórias sobre as potências mineiras Gerdau Minas e Dentil Praia Clube, Osasco São Cristóvão Saúde encerra sua participação do primeiro turno da fase de classificação da Superliga Bet7k neste domingo (14), diante de sua torcida. A equipe do técnico Luizomar recebe o Bluvolei/FURB no ginásio José Liberatti, a partir das 18h30. O SporTV 2 e o Canal Vôlei Brasil transmitem a partida. A página oficial do clube no Youtube, a Osasco Vôlei TV, também fará a cobertura, mas sem imagens (os direitos são reservados aos canais de TV por assinatura).



O clima é de empolgação entre os torcedores osasquenses. Atletas e comissão técnica, no entanto, só falam em trabalho. “Conseguimos duas vitórias importantes porque elevamos nosso volume de jogo, a disciplina tática e mantivemos a concentração em quadra. É seguir nessa pegada, sempre investindo cada vez mais nos treinos e no estudo dos adversários para manter uma curva ascendente. Os resultados são fruto de muito trabalho e ele continua”, afirma o técnico Luizomar.



Camila Brait, capitã e dona do melhor passe da Superliga (64% de eficiência segundo a estatística da Confederação Brasileira de Vôlei), concorda com o treinador. “Não podemos esquecer que tivemos alguns altos e baixos nesse primeiro turno e, felizmente, estamos encontrando agora a consistência pela qual trabalhamos tanto. Precisamos saber aproveitar esse bom momento, mas sem deixar de manter o foco total. É tipo: cabeça nas estrelas e pés no chão”, comenta a líbero.



Em quarto lugar na classificação, com 21 pontos, após sete vitórias e três resultados negativos, Osasco pode subir na tabela, caso Minas e Bauru, segundo e terceiro colocados, respectivamente, tropecem na última rodada. Para isso, as comandadas de Luizomar precisam fazer a sua parte, que é derrotar o Bluvolei, que ocupa a penúltima posição, com cinco pontos (dois resultados positivos e oito derrotas).



Além da regularidade na recepção, a eficiência ofensiva têm sido os pontos fortes de Osasco. Na vitória por 3 sets a 1 sobre o Praia Clube, por exemplo, foram 58 pontos de ataque e somente nove erros em quatro parciais. Tifanny e Lorenne foram as principais pontuadoras, com 21 e 17 acertos, respectivamente. A levantadora Giovana também soube equilibrar as jogadas entre ponta e meio de rede. Tanto que as centrais Brionne Butler e Callie somaram 11 pontos cada.