Osasco São Cristóvão Saúde derruba o Gerdau Minas na primeira partida de 2024

Osasco São Cristóvão Saúde inicia 2024 do jeito que sua torcida gosta, jogando com foco, garra e, principalmente, para vencer. Esta foi a tônica da partida deste sábado (6), em um ginásio José Liberatti lotado. As comandadas do técnico Luizomar bateram o Gerdau Minas por 3 sets a 1, com parciais de 25/16, 25/23, 12/25 e 25/17, em 1h39min. O próximo desafio será contra outro time mineiro. Na quarta-feira (10), vai até Uberlândia enfrentar o Dentil Praia Clube.



Lorenne - maior pontuadora, com 21 acertos, eleita a melhor em quadra -, comentou o desempenho osasquense. “Treinamos demais e estudamos muito o time do Minas. Não paramos de trabalhar entre as festas de final de ano e nos mantivemos unidas e focadas. Acreditamos em nós mesmos e compramos essa briga. O importante é seguir com essa pegada para a sequência da Superliga e seguir na luta para chegar bem nas finais”, disse a oposta, com o troféu VivaVôlei nas mãos.



“É inexplicável a sensação de ver esse ginásio lotado e saber que conseguimos trazer alegria para o nosso torcedor, tão apaixonado e tão importante para esse projeto. Nosso time ainda enfrenta altos e baixos e o trabalho segue com a intensidade e seriedade de sempre para construirmos um time cada vez mais sólido e que, nossa torcida pode ter certeza, vai entregar tudo dentro de quadra para lutar pelas vitórias”, comentou o técnico Luizomar.



O jogo - Camila Brait, Tifanny, Butler, Lorenne e cia. colocaram em prática a estratégia traçada por Luizomar e sua comissão técnica com eficiência. Com saque quebrando o passe do Minas e Giovana distribuindo o jogo com maestria, as donas da casa mandaram no primeiro set. Após uma passagem de Lorenne pelo saque, que resultou em sete pontos, com direito a um ace, a equipe osasquense abriu 20/11. Butler fez o set point de bloqueio (14/15) e Tifanny marcou seu nono ponto na parcial para fechar em 25/16.



Osasco voltou com a mesma pegada no segundo set, com Callie fazendo 17/13 em um ace. Luizomar pediu tempo quando as mineiras encostaram (18/17) e conseguiram equilibrar a partida. O treinador parou o jogo novamente em um momento decisivo, pois o Gerdau chegou a 23/22. Lorenne, o principal nome no ataque osasquense na parcial, atacou para garantir o empate: 23/23. Callie montou o bloqueio no 24/23 e Tifanny aproveitou o contra-ataque para garantir a vitória por 25/23.



O terceiro set foi o oposto dos dois primeiros. Osasco não conseguiu repetir a eficiência no saque, teve problemas na recepção e cometeu muitos erros no ataque. Para tentar arrumar a casa, Luizomar “queimou” seus dois pedidos de tempo logo no início da parcial, quando seu time perdia por 4/7 e 6/13. Também tentou com alterações, como a entrada de Amanda. Apesar dos esforços da comissão técnica e atletas, a reação não veio e o Minas venceu por 25/13.



Osasco voltou para o quarto set disposto a ser o Osasco das duas primeiras parciais. E foi. Com o saque entrando, conseguiu comandar o placar desde o início. Callie, na bola de china, fez 15/10 e Tifanny bateu de mão fechada, na base do soco, para fazer 18/15. Tifanny marcou duas vezes seguidas (20/15 e 21/16) e Maira atacou no 23/17. O ponto final foi de Lorenne, que fechou a partida - e uma grande atuação – por 25/17.



Jogaram e marcaram para Osasco São Cristóvão Saúde: Giovana, Lorenne (21), Maira (8), Tifanny (20), Callie (9), Butler (6) e a líbero Camila Brait. Técnico: Luizomar de Moura. Entraram: Amanda, Kenya, Mayara, Silvana.



Jogaram e marcaram para o Gerdau Minas: Fran, Kisy (16), Annie Mitchem (3), Peña (8), Julia Kudiess (10), Thaisa (12) e a líbero Nyeme. Técnico: Nicola Negro. Entraram: Carol Gattaz (1), Pri Daroit (4), Luiza.

SUPERLIGA 2023/24



Primeiro Turno

09/11 – Brasília Vôlei 0 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde – Taguatinga

15/11 – Osasco São Cristóvão Saúde 1 x 3 Unilife Maringá – Osasco

22/11 – Barueri 0 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde – Barueri

26/11 – Osasco São Cristóvão Saúde 3 x 0 Pinheiros – Osasco

08/12 – Osasco São Cristóvão Saúde 3 x 1 Fluminense – Osasco

13/12 – Sesi Bauru 3 x 1 Osasco São Cristóvão Saúde – Bauru

18/12 – São Caetano 0 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde – São Caetano

22/12 – Osasco São Cristóvão Saúde 1 x 3 Sesc Flamengo – Osasco

06/01 – Osasco São Cristóvão Saúde 3 x 1 Gerdau Minas – Osasco

10/01 – 21h – Dentil Praia Clube x Osasco São Cristóvão Saúde – Uberlândia

14/01 – 18h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x Bluvolei/FURB – Osasco



Segundo Turno

18/01 – 21h – Osasco São Cristóvão Saúde x Brasília – Osasco

25/01 – 21h – Unilife Maringá x Osasco São Cristóvão Saúde - Maringá

02/02 – 21h – Osasco São Cristóvão Saúde x Barueri - Osasco

06/02 – 21h – Pinheiros x Osasco São Cristóvão Saúde - São Paulo

11/02 – 19h – Osasco São Cristóvão Saúde x Sesi Bauru - Osasco

21/02 – 21h – Fluminense x Osasco São Cristóvão Saúde - Rio de Janeiro

27/02 – 21h – Sesc Flamengo x Osasco São Cristóvão Saúde - Rio de Janeiro

08/03 – 18h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x São Caetano – Osasco

12/03 – 21h – Gerdau Minas x Osasco São Cristóvão Saúde – Belo Horizonte

17/03 – 18h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x Praia Clube – Osasco

22/03 – 21h – Bluvolei/FURB x Osasco São Cristóvão Saúde – Blumenau