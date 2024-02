Nesta terça-feira (6), o Barueri recebeu o Gerdau Minas em partida válida pela 15ª rodada da Superliga Feminina 2023/2024. O Barueri surpreendeu e venceu por 3 sets a 2 (25x22; 25x22; 15x25; 17x25; 15x9).

A vitória das "chiquititas" quebra um grande jejum. O time de Wagão não vencia o Minas desde o dia 15 de janeiro de 2019.

O Gerdau Minas ocupa a terceira posição da competição com 10 vitórias em 15 jogos e 35 pontos conquistados. A equipe de Nicola Negro alterna altos e baixos no campeonato e soma sua terceira derrota no ano. A equipe ainda pode ser ultrapassada pelo Praia Clube caso o time de Uberlândia vença na rodada.

O Barueri passa por uma sequência dura de jogos. A equipe enfrentou o Sesc Flamengo, Osasco e, hoje, o Minas. Com a vitória, a equipe mantém a sétima colocação. O time de Wagão soma sua sétima vitória e possui 22 pontos no torneio.

Na 16ª rodada, o Gerdau Minas recebe o Pinheiros no sábado (10) às 18h30. O Barueri viaja até Uberlândia para encarar o Praia Clube, também no sábado (10), às 21h.

Barueri x Gerdau Minas

O Barueri conseguiu impor o sistema de bloqueios e defesas desde o início do jogo. A central Luzia, destaque na partida, anotou 5 pontos de bloqueio no jogo, três só no primeiro set. Além da meio de rede, as extremidades do time paulista foram destaque. Aline, Talia e Jheovana corresponderam no ataque e nas defesas. O volume de jogo do Barueri impressionou.

O Gerdau Minas segue buscando uma maior regularidade. Nos dois primeiros sets, a equipe jogou abaixo do esperado e viu as adversárias abrirem 2x0 a seu favor. Grande parte da vantagem do Barueri no placar foi construída a partir dos erros minatenistas. A partir do terceiro set, Kisy e Peña comandaram o ataque do time e conseguiram levar o jogo ao tie break.

O jogo também foi marcado por provocações. Thaísa e Nyeme protagonizaram cenas de afrontas e provocações, mas no fim, acabaram sendo derrotadas na bola.

No set decisivo, valeu a força do grupo de Barueri. O time de Wagão brigou por todos os pontos e conseguiu abrir quatro de vantagem (9x5) após uma defesa cair diretamente na quadra do Minas. Vitória maiúscula composta por uma equipe, em sua maioria, por jogadoras sub-21.

Aline Segato foi eleita a melhor jogadora da partida e recebeu o troféu Viva Vôlei. Kisy (22) e Jheovana (21) foram as maiores pontuadoras.