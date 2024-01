Osasco São Cristóvão Saúde faz segunda partida da "série mineira" na Superliga

Após derrubar o Gerdau Minas, Osasco São Cristóvão Saúde vai enfrentar o segundo time mineiro da Superliga Bet7k 2023/23 em cinco dias. A equipe comandada pelo técnico Luizomar está em Uberlândia, onde enfrenta o Dentil Praia Clube nesta quarta-feira (10), a partir das 21h, na Arena Dentil. O SporTV 2 e o Canal Vôlei Brasil transmitem a partida. A página oficial do clube no Youtube, a Osasco Vôlei TV, também fará a cobertura, mas sem imagens (os direitos são reservados aos canais de TV por assinatura).



Osasco chega motivado após bater o Minas – até então líder da Superliga - no sábado (6), no ginásio José Liberatti, por 3 sets a 1, com parciais de 25/16, 25/23, 12/25 e 25/17. Agora, encara o terceiro locado da competição. As mineiras de Uberlândia somam 20 pontos (sete resultados positivos e duas derrotas), enquanto as osasquenses têm 18 pontos (seis vitórias e três resultados negativos). Isso significa que se conseguir vencer pelo placar de 3 a 0 ou 3 a 1, as comandadas do técnico Luizomar somarão mais três pontos e ultrapassarão as adversárias na tabela de classificação.



“O time do Praia é muito forte e, assim como nós, se reformulou para a temporada 23/24, com muitos nomes novos. Elas veem de derrota – 3 a 0 para o Sesc Flamengo – e não tenho dúvida que virão com tudo para cima. Nunca é fácil jogar em Uberlândia, mas estamos preparadas e confiantes, apesar do pouco tempo de preparação entre o jogo de sábado, contra o Minas, e a partida desta quarta. Mas sabemos o quanto é importante voltar com os três pontos de Minas e também vamos com tudo pra cima delas”, garante a líbero Camila Brait, dona do melhor passe da competição, com 66% de eficiência.



Lorenne - maior pontuadora da partida contra o Gerdau Minas, com 21 acertos, e ganhadora do troféu VivaVôlei como a melhor em quadra, também confia na força do grupo e na determinação osasquense. “Não paramos de trabalhar entre as festas de final de ano e seguimos muito unidas e focadas na Superliga. Acreditamos no nosso potencial e na nossa força para comprar essa briga para seguir crescendo até as finais, pois nossos objetivos são grandes”, comenta a oposta.