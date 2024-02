Osasco São Cristóvão Saúde coloca o “bloco” na quadra do ginásio José Liberatti neste domingo (11) de Carnaval. O vice-líder da Superliga Bet7k entra em quadra para defender a invencibilidade em 2024 e somar a oitava vitória consecutivo na partida programada para começar às 19h, contra o Sesi Bauru, válida pela quinta rodada do returno da competição nacional, com transmissão do SporTV 2. A página oficial do clube no Youtube, a Osasco Vôlei TV, também fará a cobertura, mas sem imagens (os direitos são reservados aos canais de TV por assinatura).



Segundo colocado isolado na temporada 2023/24 da Superliga, a equipe osasquense soma 35 pontos, somados após 12 vitórias em 15 rodadas. O adversário deste domingo ocupa a quinta posição na tabela de classificação, com 28 pontos (nove resultados positivos e seis derrotas). Os dois times se enfrentaram na quinta rodada do primeiro turno, dia 13 de dezembro de 2023, em Bauru, quando as donas da casa saíram de quadra vitoriosas, com o placar de 3 sets a 1. Agora, o objetivo é devolver o resultado, mas sem clima de revanche.



“São dois times que se conhecem bem e, quando se enfrentam, a expectativa é para jogos equilibrados e envolvidos em uma rivalidade normal dentro de um campeonato tão equilibrado como a Superliga. Nossa expectativa é fazer uma boa apresentação, conseguindo performar tudo o que treinamos, e seguir à risca o plano tático elaborado pela Comissão Técnica após muito estudo. E não me canso de lembrar que estaremos em quadra sempre com uma força a mais aqui no Liberatti, pois nenhum time tem uma torcida tão incrível quanto a nossa”, comenta a ponteira Tifanny.



Assim como na vitória na última rodada, sobre o Pinheiros, sacar bem será fundamental (foram oito aces). “Sacar bem é sempre fundamental para tentar quebrar o passe do adversário e facilitar o trabalho do nosso sistema de bloqueio/defesa. Jogar em casa ajuda, pois conhecemos bem a quadra, mas é fundamental manter a concentração do primeiro ao último ponto, para jogar a pressão para o outro lado. Embora líbero não saque, valorizo demais o trabalho das meninas na linha de serviço”, diz Camila Brait, melhor passe da Superliga, com 65% de eficiência no fundamento.