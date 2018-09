Presidente Ramiro Ruiz: "Confío plenamente en el trabajo del cuerpo técnico"

Tras la derrota naranja frente al equipo manizaleño por la Copa, el presidente de la "Cantera de Héroes" Ramiro Ruiz atendió a @EnvigadoVAVEL en la tribuna occidental del Estadio Polideportivo Sur para saber sus impresiones no solamente del partido que recién había terminado sino de la campaña en general durante este semestre, además de consultar sobre las grandes actuaciones del equipo femenino y las ligas juveniles.

El presidente que estuvo acompañado con el ex presidente "verdolaga" Juan Carlos De La Cuesta y Gastón Pezzuti quiénes están sirviendo de asesoramiento al Once Caldas de Manizales, también nos reveló sobre como se ha solucionado el tema del techo del Polideportivo Sur que ha sufrido el azote de las tormentas y de cómo está la situación financiera del equipo naranja.

-¿Cómo explicar este semestre de Envigado FC que no ha sido muy bueno a nivel de resultados?

Ramiro Ruiz: Cuando en un partido no tienes control con la pelota y no generas posibilidades de juego eso te preocupa, pero aquí pasa al revés. No sabemos que pasa, los jugadores dan el 100%, tenemos 4 o 5 posibilidades de gol, tenemos mayor posesión de pelota y generación de fútbol, pero ellos llegan una vez y nos convierten el gol. Así pasó en este partido contra Caldas y ha pasado en muchos otros juegos.

-Usted como presidente y dentro de los dueños del club, ¿Siguen respaldando el proceso del cuerpo técnico?

R.R.: Sí, es un proceso que tiene que ver con las entrañas de Envigado en formación y proyección. Para nadie es un secreto que Envigado tiene una identidad de juego diferente con jugadores que van evolucionando. Creo que esto es un bache en la que caen todos los equipos del mundo, y pienso que hoy Envigado tiene que tener el suficiente carácter y la jerarquía no solamente de los jugadores sino yo como presidente para sacar esto adelante. Confío mucho y plenamente en el trabajo del cuerpo técnico y de todo el proceso desarrollado hasta ahora.

-Hablemos del equipo femenino. Sabemos que Formas Íntimas era un equipo aficionado que había participado en Copas Libertadores femeninas y hoy ustedes comparten su nombre en la Liga Águila Femenina, ¿Cómo se dio esa unión con Envigado?

R.R.: Primero hay una obligatoriedad dispuesta por Conmebol para el 2018 en el que todos los equipos profesionales que quieran participar en copas internacionales debían tener un proceso de fútbol femenino y ningún equipo en Colombia tenía eso. Quien tiene derecho a participar en el fútbol profesional femenino eran los equipos profesionales masculinos, en esa instancia y con el gran trabajo que habían hecho varios equipos femeninos en Colombia y en el caso particular de Formas Íntimas, asumimos un convenio con ellos y estamos supremamente contentos. Esperamos que este proceso no solo se desarrolle deportivamente sino también en la inclusión porque la mujer tiene que tener un papel preponderante en la sociedad y darles la posibilidad a estas niñas de cumplir el sueño de jugar fútbol.

-¿Y se esperaba que los resultados deportivos de las niñas fueran tan positivos?

R.R.: La verdad más que esperar resultados deportivos, esperaba que la sociedad y el mundo del fútbol arrope a estas niñas como debe ser. Sabíamos que íbamos a hacer una buena campaña por la historia de Formas Íntimas que es un equipo grande con 4 o 5 jugadoras formando parte de la Selección Colombia. Varias también juegan en el fútbol internacional como Oriánica Velasquez que la trajimos de Turquía, Daniela Montoya que hoy es nuestra figura del equipo y toda la cantidad de niñas importantes en donde también formamos cantera con una portera de 16 años y otra defensa de la misma edad. Pienso que hoy los resultados se ven reflejados con lo que ha hecho Formas Íntimas en su historia.

-¿Cómo les ha ido con el equipo Sub-20 y se conoce qué jugadores con gran potencial podemos ver en un futuro?

R.R.: A los jugadores los conozco a todos, ellos son mis hijos (sonriendo). Nos ha ido bien en la Liga, perdimos el segundo partido pero el resto de los 4 partidos los hemos ganado. Este fin de semana jugamos en Puerto Boyacá y eso hace que tengamos la posibilidad de hacer buenas cosas, es un equipo muy joven de categoría 99 porque los del 97 están con el equipo profesional. Hay un chico Darío Castro, Yeison Guzmán, Dilian Vahos, Mateo Giraldo y otros jugadores muy importantes que van a marcar diferencia y que en un año van a estar dando alegrías a la hinchada envigadeña.

-¿Se ha solucionado definitivamente el tema del techo del Polideportivo Sur que ya ha sufrido destrozos en dos oportunidades por las tormentas que se presentan?

R.R.: Yo no conozco mucho de ingeniería pero hasta donde vi, tuvimos una respuesta supremamente positiva por parte de la Alcaldía y del Inder en donde el arreglo fue inmediato. Hasta donde hablé con el ingeniero que representó a la empresa que se contrató para el arreglo, el problema no era tanto el material sino la forma de amarrar el material y creemos que ya quedó bien y pasó la prueba de fuego.

-¿Cómo está financieramente el Envigado FC?

R.R.: Envigado está como todos los equipos en Colombia, siempre buscando alternativas de negociación, comercialización y publicidad para poder sostenerse. El fútbol en Colombia cuesta sostenerlo pero creo que hemos hecho una muy buena tarea, con una ventaja de que tenemos a un equipo joven y hemos regulado una nómina que nos permite participar. Tenemos un apoyo importantísimo de la Alcaldía y de los derechos de televisión, pero igual necesitamos equilibrar económicamente y esperamos con mucha ansiedad unos recursos que sabemos nos van a llegar.

-¿Cuál fue el reporte de abonados durante este semestre y qué decirle a los hinchas para que crean en el equipo y se sigan sumando en el próximo semestre?

R.R.: Hay más o menos 120 o 130 abonados en este momento. Yo siento que los hinchas han creído en el equipo y pienso que hemos hecho una buena labor. No ha sido fácil con este equipo tan joven pero sé que la gente confían en nosotros y en nuestro proceso. Hay mucha gente de los que vienen y se enamoran del proceso de Envigado, del momento que ven a un joven de estos en Europa y siendo figuras de la Selección Colombia, sabiendo que se alegran que tuvieron ese contacto directo con los muchachos y disfrutaron de ese joven talento acá. Los invito a que nos sigan acompañando, a que crean en esta causa y en Envigado que es del municipio y de la ciudadanía, y el acompañamiento ha sido fundamentalmente un gesto muy bonito y los muchachos lo retribuyen con esfuerzo, valentía y buen fútbol a pesar de que no se nos han dado los resultados. Aprovecho para invitarlos a nuestro próximo partido ante el Deportivo Pasto en el Polideportivo Sur de este sábado a las 5:00 PM en el que se celebrará el día del niño y habrá entrada totalmente gratis reclamando la boleta en el Inder. El gesto que tiene Envigado para el municipio es fortalecer a la construcción del tejido social y la primera dama es la que lidera la fiesta del niño en este fin de semana repartiendo las entradas a las diferentes dependencias.