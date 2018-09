Santa Fe vs. Alianza Petrolera: el que gane, clasifica

El que gane hoy en Bogotá se clasifica a los ocho de la Liga Águila, fácil. Los dos equipos están necesitados de una victoria; Santa Fe después de su pálida presentación en Copa Libertadores debe asumir el rol protagónico de local para ganar, jugar mejor y mostrar carácter frente a su gente. En la otra vereda, Alianza Petrolera como es costumbre deja todo para lo último, dejó escapar tres puntos valiosos en Barrancabermeja ante el Deportivo Independiente Medellín, esto lo condiciona en Bogotá para su clasificación.

Santa Fe, quiere los ocho

La semana no fue fácil de llevar, el equipo no muestra las capacidades dentro de la cancha, eso Gustavo Costas y los jugadores lo tiene claro. La prueba de oro ante su gente la tiene ante Alianza Petrolera, la eliminación de Copa Libertadores y el bajo nivel de algunos jugadores es el detonante del rendimiento de local. La última victoria de local fue ante el Junior de Barrranquilla por la mínima diferencia, después la cruda derrota ante Jaguares por 0-2, demostró que el plantel no está en su forma.

Las palabras del técnico Gustavo Costas fueron sensatas. “La idea es no ponernos nerviosos, estar tranquilo, saber aprovechar los momentos del partido, para que no nos pase como en la Copa Libertadores”, afirmó el entrenador argentino. También y como es costumbre, Costas se encuentra disconforme con el rol que emplea en la cancha, otro aspecto importante, es la diferencia de gol que es negativa de menos cuatro para los rojos.

Jorge Luis Bernal quiere dar el zarpazo

“Vamos a enfrentar a Santa Fe con el objetivo de alcanzar un resultado positivo que nos brinde la clasificación, este camino no será nada fácil”, aseveró el entrenador en rueda de prensa. Los visitantes tendrán la baja de Cesar Arias que se resintió esta semana en un entrenamiento. Los aurinegros se encuentran en la posición nueve con 26 puntos y una diferencia en cero.

Posibles formaciones

Santa Fe: Leandro Castellanos; Juan Roa, Javier López, Carlos Henao, Dairon Mosquera; Baldomero Perlaza, Sebastián Salazar, Leyvin Balanta, Jonatan Gómez; Damir Ceter y Anderson Plata.

Alianza Petrolera: Ricardo Jerez, Abraham Stringel, Luciano Ospina, Carlos Ramírez, Cristian Flórez, Juan David Ríos, Gustavo Bolivar, Fredy Flórez, Yainer Acevedo, Alex Castro, Estefano Arango.