Colombia – Inglaterra: 'tricolor' a cambiar la historia

Colombia e Inglaterra buscarán el último cupo a cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 en el Spartak Stadium a partir de la 1:00p.m. (hora colombiana), en un duelo donde la 'tricolor' tendrá que remar contra la historia.

Los ingleses se clasificaron segundos del grupo G tras caer por la mínima diferencia ante Bélgica, mientras que los colombianos clasificaron primeros del grupo H luego de vencer 1-0 a Senegal, gracias al tanto de Yerry Mina.

Novedades

Para este juego, el entrenador inglés Gareth Southgate podría contar con el regreso a su formación titular de Dele Alli. El volante creativo estuvo ausente los dos anteriores juegos por molestias musculares y para este duelo de octavos de final, ingresaría por Ruben Loftus-Cheek.

Por su parte, José Pékerman tiene una duda en su 11 inicial. James Rodríguez aún no está recuperado de una molestia en el soleo izquierdo, y es por esto que el entrenador argentino esperará al jugador hasta último momento para saber si puede comenzar desde el primer pitazo. De no ser así, su posible reemplazo sería Luis Fernando Muriel, quien lo sustituyó ante Senegal.

James, sustituido sobre la media hora de juego ante Senegal. Foto. zonacero.com

“Tuvimos la buena noticia del resultado de su prueba médica, de su resonancia, de que no tiene ninguna ruptura ni grande ni grave, y que ha evolucionado mucho. Tenemos aún un día y medio para seguir con su recuperación, y como siempre esperamos que pueda estar” fue lo que manifestó el técnico argentino Pékerman sobre la actualidad del '10'.

Las palabras previas

Dávinson es un jugador estupendo. No habrá amistades en el campo Dele Alli, jugador que podría reaparecer en la competición, quien es además compañero de Kane y del central colombiano Dávinson Sánchez en el Tottenham de la Premier League, elogió al defensor pero aseguró que “no habrá amistades en el campo”. “Obviamente, espero que Kane brille. Dávinson es un jugador estupendo y un gran muchacho. Será duro no estar de su lado, pero como jugadores no habrá amistades en el campo” concluyó.

“Colombia será un rival muy difícil, pero podemos ganarle. Si miramos la actuación de la última Copa Mundo, ellos hicieron un papel increíble y ahora han mostrado en este Mundial que pueden reponerse de una derrota y ganar partidos. No será para nada fácil” fueron las palabras de Southgate.

Inglaterra es una de las selecciones con más goles a favor: ocho en tres partidos. Foto: Marca.

Sobre una de las figuras que tendrá este juego como Harry Kane, uno de los principales jugadores de la selección cafetera, Carlos Sánchez, comentó que no será el único al que enfrentarán, ya que Inglaterra cuenta con muchas figuras: “Harry Kane es un jugador emblemático, que está demostrando su calidad en la Copa, pero no sólo vamos a enfrentarnos a él sino a la selección de Inglaterra, un equipo con muchas figuras”.

“Confiamos en nuestras armas, en nuestra capacidad”

El capitán y goleador histórico de la Selección Colombia, Falcao García, fue claro al mostrar que la candidata a avanzar es la selección europea, pero que los 'cafeteros' tienen con qué hacer daño. “Este torneo está demostrando el equilibrio que hay a nivel mundial hoy en día; en el fútbol no hay diferencias. Después se le da un poco de favoritismo a Inglaterra, pero nosotros miramos y confiamos en nuestras armas, en nuestra capacidad, en lo que se pueda hacer el martes” sentenció.

A Colombia le bastaron cinco goles en tres juegos para avanzar de ronda. Foto: Marca.

El goleador inglés

Harry Kane es el actual goleador de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Su gran temporada con el Tottenham le bastó para quedarse con la '9' y la titularidad en la Selección de Inglaterra. Los goles marcados a Túnez (doblete) y Panamá (hattrick) -no jugó ante Bélgica por decisión técnica-, lo ubican sobre jugadores como Romelu Lukaku (cuatro tantos) y Kylian Mbappe (tres festejos).

Cinco goles en dos juegos ha marcado Kane. Foto: FIFA.

La magia de los asistentes

La Selección Colombia cuenta en su plantel con dos jugadores de gran talento en sus piernas izquierdas: James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. En óptimas condiciones pueden jugar los dos sin problema y eso es una ventaja para llegar al arco rival. Entre los dos suman cuatro asistencias (de cinco goles marcados por la 'tricolor') en este certamen, y en la quinta jugada de gol, fue Quintero quien remató de tiro libre ante Japón y marcó.

James y Quintero únicamente no jugaron juntos ante Japón. Foto: zonacero.com

Historial inglés

Colombia e Inglaterra se han enfrentado en cinco oportunidades donde en tres de ellas, los ingleses se han quedado con la victoria y se han registrado dos empates. Esta será la segunda ocasión que ambas selecciones se enfrenten por una Copa Mundial, pues la anterior se registró en la Copa Mundial de la FIFA Francia 1998, cuando la 'tricolor' cayó 2-0 tras las anotaciones de Darren Anderton y David Beckham.

Inglaterra enfrentará a una selección que se reinventó, que profesionalizó en mayor escala su liga con respecto a 1998, una 'tricolor' con cada vez mejores procesos en divisiones menores, que se abrió al mundo y hoy tiene embajadores que se codean cada fin de semana en muchos países, incluido Inglaterra, con los mejores jugadores del mundo.

El vencedor de esta llave tendrá que jugarse el sábado a partir de las 9:00a.m. (hora colombiana), su cupo a semifinales ante el ganador del juego entre Suecia y Suiza.

Posibles formaciones

Colombia: David Ospina; Johan Mojica, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Santiago Arias; Carlos Sánchez, Matheus Uribe; James Rodríguez/Luis Fernando Muriel, Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo Cuadrado; Radamel Falcao García. D.T.: José Néstor Pékerman.

Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire; Kieran Trippier, Dele Alli, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young; Harry Kane, Raheem Sterling. D.T.: Gareth Southgate.