Historial Atlético Bucaramanga vs Cúcuta Deportivo: las estadísticas favorecen a los 'motilones'

Definitivamente no ha sido el mejor arranque para el onceno santandereano dirigido por el tolimense Hernán Torres. A los malos resultados se le está sumando un muy mal nivel de juego y jugadores que no pasan por su mejor momento. Nadie oculta las condiciones de muchos de los componentes de la nómina, ni que decir de la gran trayectoria del director técnico, un orientador que ya supo ser campeón del FPC con Millonarios y que saboreó las mieles de la gloria ascendiendo a un histórico como América de Cali. La pregunta que hasta el momento no tiene respuesta es ¿Qué sucede con este Atlético Bucaramanga 2019-II? Tanto la hinchada como el periodismo deportivo concuerdan en algo, nuevamente se falló en los tiempos de contratación y en la calidad futbolística de algunos de los jugadores que llegaron, más concretamente en la zona de defensores centrales y delanteros, las posiciones con más falencias en el último tiempo en el equipo leopardo.

El pasado 6 de agosto finalizaron las inscripciones para todos los clubes Dimayor, Atlético Bucaramanga cerró sus 25 cupos inscribiendo a dos viejos conocidos de la casa, el paraguayo Roque Caballero y Luis Hurtado, dos delanteros que habían sido descartados con la llegada del actual técnico. Lo curioso y lo que no gustó fue la decisión, más aún cuando estaban relegados a entrenar en un gimnasio de la ciudad hace 2 meses aproximadamente.

Culpas compartidas en este caso; el presidente Óscar Álvarez junto a su junta directiva que no llegó a un acuerdo para rescindir los contratos de estos dos jugadores y al ver que no logró contratar a nadie más dio el aval para inscribirlos. Así mismo, Hernán Torres que aceptó la vinculación de los dos delanteros a pesar de que no los veía en su plantel, retractó su ideal y lo que pensaba, pudo potenciarlos en la pretemporada o traer dos reemplazantes, no hizo ni lo uno, ni lo otro. Se espera que esta jugada le salga bien al técnico, a la junta directiva y sobre todo al equipo, que estos dos jugadores hagan olvidar su mal semestre y lleguen a aportarle al club.

Dura semana la que se está terminando para el equipo de la 'ciudad de los parques', inició el pasado lunes con un empate ante Deportivo Pasto en Ipiales. Ahora, siendo realistas con lo que se vio y a pesar del gol agónico del delantero magdalenense, Wilfrido de la Rosa, hay que decir que en la totalidad del juego el conjunto pastuso fue superior a su rival y de no ser por el portero Christian Vargas junto a la mala definición de los delanteros del equipo volcánico, otro hubiese sido el resultado. Tres días después, más concretamente el jueves 8 de agosto debía visitar en Barranquilla al Atlético Junior por la ida de los octavos de final de la Copa Aguila 2019. El encuentro a los 22 minutos del primer tiempo ya iba 2-0 a favor de los tiburones, en este caso el cuadro dirigido por el uruguayo Julio Avelino Comesaña no aprovechó un par de oportunidades más y bajó un poco el acelerador, claramente con el nivel mostrado por el cuadro bumagués y la efectividad del rojiblanco aquí aplica un dicho del argot popular "la sacaron barata".

Lo único que queda para el equipo más representativo de la quinta ciudad del país es arrancar un nuevo camino, que mejor este domingo ante su clásico rival, Cúcuta Deportivo. ​Los errores del pasado, los bajos rendimientos tanto grupales y personales deben quedar atrás, Atlético Bucaramanga tiene como prioridad empezar a ganar, de lo contrario se empieza a oscurecer el presente y no sería bueno repetir la historia de los últimos dos semestres, licenciar al técnico en la quinta fecha del campeonato.

Historial

En total se han disputado 180 encuentros por Liga con un saldo 58 triunfos leopardos, 63 motilones y 59 empates. El primer partido en la ciudad de Bucaramanga fue 1 de abril de 1950, aquel sábado el resultado fue a favor del cuadro rojinegro, 0-1.

El último juego entre estos dos clásicos rivales fue 17 de marzo de 2019, victoria 1-0 con gol del lateral payanés, Harold Gómez.

El goleador histórico de este enfrentamiento es el delantero uruguayo, José Omar Verdún; anotó 20 tantos, 18 con la camiseta del Cúcuta Deportivo y 2 con la de Atlético Bucaramanga.

Jugadores que vistieron las dos camisetas:

Willers Valencia, Roberto Mosquera; Harold Gómez, Daniel Murillo, Carlos Gallego, Diego Peralta, César Vásquez, Luis Payares, Hernando 'Cocho' Patiño, Alexander del Castillo, Dumar Rueda, Luis 'Liso' López, Mauricio Romero, Juan Carlos 'El Nene' Díaz, Wilson Carpintero, Leider Preciado, Ruberth Morán, Edwards Jiménez, Humberto Osorio Botello, Roque Caballero...