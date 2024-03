Este sábado los leopardos recibirán en el Estadio Alfonso López al conjunto asegurador, este será un partido complicado para el local, pues La Equidad viene segundo en el campeonato con un total de 23 puntos, los mismos que el líder, que es Deportivo Pereira.

A pesar de que en los primeros partidos de local fue complicado sumar para el Bucaramanga esto ha cambiado en los últimos compromisos, pues ha ganado sus últimos tres partidos en casa, dos por Liga (Pasto y Patriotas) y uno por Copa (Real Santander), además, con un saldo positivo en anotaciones, ya que anotaron 10 tantos en sus últimas salidas en casa.

Análisis del 'asegurador'

Aunque los leopardos vienen sumando en casa, Equidad viene con un gran presente, consolidándose como uno de los mejores equipos del actual torneo, pues no solo está en la parte alta de la tabla, sino que también cuenta con contundencia en la última parte de la cancha, puesto que, tiene +8, que es la segunda mejor diferencia de gol del torneo actual.

Además, el equipo ha demostrado que no solo es fuerte de local, sino que también es buen visitante, ya que no ha perdido fuera de casa, puesto que ha tenido 5 compromisos de visita, de los cuales ha empatado 3 (Jaguares, Once Caldas, Águilas Doradas) y ha ganado en dos oportunidades (América de Cali, Millonarios).

El asegurador ha demostrado que juega bien y que las nuevas caras se han incorporado muy bien, como es el caso, de Fabián Viáfara y que además, el profesor Alexis García ha sabido manejar el grupo, así como, potenciar jugadores que venían en la institución, pero no habían podido mostrar su mejor cara, como es el caso de Andrés Correa.

Uno de los fuertes que ha venido mostrando el equipo es la eficacia que tienen frente al arco, pues es de los equipos que más anota, uno de los jugadores que más se destaca en esto es Kevin Viveros. Además, tiene un gran respaldo defensivo, debido a que es el único equipo invicto en la Liga.

Posible formación

Washington Ortega; Joiner Moreno, Daniel Polanco, Martín Payares, Amaury Torralvo, Elán Ricardo, Diego Castillo, Felipe Acosta, Juan Diego Ceballos, Johan Rojas, José Lloreda.