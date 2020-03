Julio Comesaña: “Era probable que perdiéramos”

Junior se embarcó en el viaje con destino a la gloria continental, aunque no de la mejor forma. En su primer partido de Copa Libertadores, fue derrotado en casa por 2-1 ante los brasileños de Flamengo, actuales campeones del certamen.

Con doblete de Éverton Ribeiro, los del Fla se llevaron la primera e importante victoria como visitantes en el Metropolitano de Barranquilla. Teófilio Gutiérrez anotó el gol del descuento, pero no fue suficiente para resguardar la alegría de los 32.199 hinchas que fueron a brindar su apoyo al tiburón.

El director técnico de Junior, Julio Comesaña, explicó en conferencia de prensa pospartido su percepción del rendimiento que tuvieron sus muchachos y el impacto que tuvo la derrota para los rojiblancos barranquilleros.

“No tengo ningún sinsabor, no me siento mal, me siento bien porque los jugadores hacen lo que les dije antes del partido. Sería ridículo pensar que nosotros somos mejores que Flamengo. No quiero quedar como una persona conformista o que estoy tranquilo porque perdimos y ya. Debemos todos analizar bien las cosas. Yo creo que no tiene ninguna discusión que estamos jugando contra el campeón de varios campeonatos. Jugaron con los suplentes allá en la liga de Brasil y ganaron 4-1”, consideró el entrenador uruguayo luego de la derrota.

“Flamengo es un equipo desequilibrante con un bagaje de jugadores desequilibrantes. No necesitan 10 oportunidades para hacer dos goles; si tienen dos, hacen dos. Me voy tranquilo, no me voy con dolor de la derrota. Era probable que perdiéramos con Flamengo, pero me parece que hoy dimos un paso más en la construcción del equipo. No considero que seamos un mal equipo, pero todavía no somos el equipo que queremos ser”, aseguró Comesaña sobre lo que fue su rival en el partido.

El técnico colombo – uruguayo reconoció la superioridad del rival, pero también valoró el esfuerzo de sus jugadores para dar la cara ante el actual campeón de América.

Por otro lado, Gabriel Fuentes, lateral de Junior que fue destacado como el mejor de la cancha por parte del cuadro barranquillero, no tuvo reparos en afirmar que Junior fue superior a Flamengo, a pesar de la derrota.

“Junior fue superior a Flamengo en todo momento, pero esto es fútbol y desafortunadamente nos tocó perder. Pero nos vamos con la cabeza en alto”, expresó el juvenil defensa.

Fuentes destacó la respuesta del equipo en un partido tan exigente ante el campeón de América: “A mi parecer, el equipo hizo un juego interesante, propusimos. Quizá nos faltó en el inicio, pero fuimos cogiendo ritmo y nos montamos en el partido. Hicimos todo para ganar”, concluyó el lateral samario.