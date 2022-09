Previa Independiente Medellín vs Atlético Nacional: duelo por recomponer el camino

Este Domingo, Atlético Nacional visita a Deportivo Independiente Medellín en el marco de la fecha diez de la Liga BetPlay DIMAYOR 2022-II, ambos conjuntos no pasan por el mejor momento, por lo que el Clásico antioqueño será el marco perfecto para que los dirigidos por David González o los dirigidos por Hernán Darío Herrera recompongan el camino y vuelvan a sumar de a tres.

Medellín y la ilusión de volver a ganar el 'Clásico'

Deportivo Independiente Medellín viene de enfrentar en su última salida a Águilas Doradas en condición de visitante, en aquella oportunidad el poderoso no pudo obtener el resultado esperado y cayó derrotado por marcador de 3-0, esto gracias a los goles de Victor Moreno en própia puerta al minuto 36', Robinson Flores al minuto 82' y Fredy Salazar al minuto 90+2'.

Hablando de la tabla de posiciones, Independiente Medellín no cuenta con un buen presente, pues luego de nueve fechas disputadas, se ubica en la casilla número 15 con diez puntos, esto tras ganar dos partidos, empatar cuatro y perder los tres restantes, además, ha anotado 10 goles, pero ha recibido 13, para una diferencia de gol de -3.

Teniendo en cuenta los partidos como local, el balance del poderoso es bastante bueno, pues tras disputar cuatro partidos en dicha condición suma ocho puntos, esto tras ganar dos partidos frente a; Patriotas Boyacá 1-0 e Independiente Santa Fe 2-0 y empatar los dos restantes contra; La Equidad 1-1 y Once Caldas 1-1.

El conjunto dirigido por David González no atraviesa por el mejor de los momentos, pues a pesar de contar con jugadores de experiencia y buen pie, los resultados y el juego no acompañan al equipo, pese a que el entrenador antioqueño le apuesta a un juego de tenencia de pelota y alta intensidad, el equipo no ha podido asimilar del todo la idea y esto se ve reflejado en el puntaje y que a la fecha no se encuentre en los puestos de clasificación.

Para enfrentar a Atlético Nacional y teniendo en cuenta el partido inmediatamente anterior, Independiente Medellín presenta las siguiente novedades en su lista de convocados, pues salen del listado José Chávez y Jorge segura, en lugar de estos jugadores fueron citados; Germán Gutiérrez y Felipe Pardo.

Lista de convocados

Nacional, por mantenerse en el grupo de los clasificados

Atlético Nacional viene de enfrentar en su último juego a Envigado FC en condición de local, en aquella oportunidad ambas escuadras no se hicieron daño y empataron 1-1, esto gracias al tanto de Jefferson Duque al minuto 37' para Atlético Nacional, mientras que el gol de Envigado fue de Álvaro Angulo en propia puerta al minuto 67'.

Teniendo en cuenta la tabla de posiciones, Atlético Nacional respira tranquilo por el momento, pues luego de disputar nueve fechas, se encuentra en el octavo lugar con 13 puntos, esto tras ganar tres partidos, empatar cuatro y perder dos, además cuenta con una diferencia de gol de +2, esto tras anotar 16 goles y haber recibido 14.

El balance del conjunto verdolaga jugando cómo visitante es aceptable, pues tras disputar cuatro partidos en esta condición, suma cinco puntos, esto tras ganar un partido frente a; Alianza Petrolera 0-2, empatar dos partidos contra; Unión Magdalena 2-2 y Deportes Tolima 2-2 y perder el juego restante vs Junior de Barranquilla 3-1.

El verde de la montaña a lo largo del semestre no ha logrado encontrar el equilibrio en el juego, pues a pesar de nueve fechas transcurridas el equipo no tiene una idea de juego definida, esto a pesar de tener jugadores de buen pie para realizar un juego de tenencia y gran despliegue físico, además cuenta con un gran problema en la defensa, más específicamente en los centrales, pues ante la salida de varios jugadores del equipo y ante distintas lesiones, el equipo en constantes ocasiones se ve mal en la zona posterior y esto le ha pesado cuenta de cobro a lo hora de los resultados.

Con relación al juego anterior y para disputar el partido frente a Independiente Medellín, Atlético Nacional presenta las variantes en la nómina de convocados de; Yeicar Perlaza, Jarlan Barrera y Ruyery Blanco quienes salen del listado, mientras que; Juan José Arias, Jhon Solís y Tomás Ángel ingresan al grupo de concentrados.

Lista de convocados

Posibles formaciones

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Germán Gutiérrez, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Juan Guillermo Arboleda; Adrián Arregui, Javier Méndez; Felipe Pardo, Andrés Ricaurte, Vladimir Hernández; Luciano Pons. D.T.: David González.

Atlético Nacional: Kevin Mier; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Juan José Arias, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Andrés Andrade; Daniel Mantilla, Yeison Guzmán, Dorlan Pabón; Jefferson Duque. D.T.: Hernán Darío Herrera.

Equipo arbitral

Central: John Ospina - Quindío

Asistente Nro. 1: Dionisio Ruiz - Córdoba

Asistente Nro. 2: Jhon A. León - Caldas

Cuarto Árbitro: Óscar Gómez - Antioquia

VAR: Nicolás Gallo - Caldas

AVAR: Jenny Arias Bogotá

Observador VAR: Gustavo González - Federación

El historial reciente entre ambos equipos se encuentra desequilibrado por muy poco a favor de Atlético Nacional, pues de los últimos cinco encuentros, el verdolaga se ha impuesto en una ocasión, se han registrado cuatro empates y el poderoso no ha podido ganar ningún encuentro, además en cuanto a goles Atlético Nacional ha marcado tres tantos, frente a uno de Independiente Medellín.

El encuentro entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín e iniciará a las 6:10 p.m. hora colombiana, con transmisión de Win Sports + y VAVEL.com.