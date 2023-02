Óscar Perea: “La hinchada es fundamental para nosotros los jugadores”

Después de la victoria por la mínima diferencia contra el Once Caldas, con gol de Andrés Felipe Román, Atlético Nacional trabajó durante estos tres días en la fase de recuperación física y también en la preparación del siguiente juego que será el domingo contra el equipo que dirige un viejo conocido de la institución: Lucas González, quien ahora es Director Técnico de Águilas Doradas.

Luego de iniciar como titular y estar en la cancha hasta los primeros minutos del segundo tiempo, Óscar Perea dio sus primeras impresiones de lo que fue el partido contra Once Caldas, mostrándose feliz por su actuación, pero al mismo tiempo consciente de saber que puede dar más.

“Sinceramente, yo me sentí muy bien en el partido que ganamos contra Once Caldas, pero no me puedo confiar de eso, porque sé que puedo dar más en la cancha por el equipo y también puedo tenerme más confianza para afrontar los partidos que se vienen”, declaró el jugador juvenil.

Perea, quien debutó en el partido que perdió su equipo 1-0 ante La Equidad, expresó que el próximo rival no será nada fácil, en este caso Águilas Doradas, pues tiene jugadores complicados y que cuentan con bastante experiencia.

“Yo he visto mucho al rival que vamos a enfrentar el domingo y es un equipo complicado, porque tiene jugadores con buen nivel, pero no importa, toda la semana estuvimos entrenando y preparando ese partido”, comentó el futbolista de 17 años.

El jugador que nació en Pereira, Risaralda, señaló que a diferencia del debut en la Liga BetPlay 2023-I, para el compromiso de este domingo espera más acompañamiento de la hinchada en el estadio Atanasio Girardot.

“Yo me imagino otro escenario en las tribunas del estadio, mejor que el partido del pasado jueves, quizá lleno, porque la hinchada es fundamental para nosotros los jugadores. Esperamos que nos apoyen”, finalizó Óscar Perea.