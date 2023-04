Historial Once Caldas vs. Unión Magdalena: dominio del 'blanco blanco'

Este sábado desde las 2:00 p.m. Once Caldas recibe en su casa al Unión Magdalena. El blanco blanco aún no logra su primera victoria con el cuerpo técnico encabezado por Pedro Sarmiento y Hernán Darío Herrera, y actualmente ocupa la decimoctava posición con 10 puntos tras haber logrado dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas. El Ciclón Bananero visita la capital caldense buscando una victoria que lo acerque a los ocho primeros y poder sumar en la tabla del descenso, donde se encuentra en la última posición.

Historial

Once Caldas y Unión Magdalena se han enfrentado en 146 ocasiones en primera división, en las que el blanco blanco tiene la ventaja, al salir vencedor en 68 oportunidades, superando las 49 victorias del Ciclón y los 29 empates que se han dado. En este enfrentamiento se han anotado 281 goles. 212 por el lado del Once Caldas y 169 para Unión Magdalena.

El primer partido entre ambos equipos fue el 1 de abril de 1951, cuando el Deportes Caldas le ganó a Samarios 1-2. Anotaron Enrique Navarro y Julio Ávila.

La última visita del Unión Magdalena al Once Caldas fue el 22 de enero de 2022. Dicho encuentro finalizó 1-1. El gol del Once Caldas lo hizo Marcelino Carreazo y James Sánchez marcó para el conjunto samario.

Partidos más recientes en Manizales

22 de enero de 2022: Once Caldas 1-1 Unión Magdalena

29 de octubre de 2019: Once Caldas 3-1 Unión Magdalena

14 de agosto de 2005: Once Caldas 4-0 Unión Magdalena

3 de marzo de 2004: Once Caldas 2-0 Unión Magdalena

14 de mayo de 2003: Once Caldas 4-0 Unión Magdalena

9 de febrero de 2003: Once Caldas 2-1 Unión Magdalena

La última victoria de Unión Magdalena en Manizales fue el 18 de mayo de 1986. Once Caldas 1-2 Unión Magdalena. Goles de Ricardo Pérez para el local y Omar Porte y Carlos Herrera para el visitante.

Datos generales