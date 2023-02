Historial Pereira vs Once Caldas: números favorables del 'blanco blanco' en el clásico

Once Caldas busca lograr su primera victoria del campeonato luego de obtener dos empates y dos derrotas en cuatro partidos disputados este semestre, resultados que, sumando las eliminaciones prematuras del año pasado, dieron la salida del ex entrenador albo, Diego Corredor. El ídolo de la casa campeón de Copa Libertadores, Elkin Soto, dirigirá su primer clásico cafetero con el blanco blanco. El equipo de Manizales viene de perder entre semana 3-1 frente al Cúcuta Deportivo por Copa BetPlay y llegó a ocho partidos seguidos sin lograr una victoria en todas las competiciones.

El presente del Deportivo Pereira es totalmente distinto. El semestre anterior salió campeón por primera vez en su historia, aunque viene de perder entre semana la final de la Superliga ante Atlético Nacional. Pese al buen momento que vive el conjunto matecaña, Elkin Soto dijo: “Nosotros no nos sentimos ni menos ni superior a nadie, en el fútbol hay que competir y cuando entras a la cancha estás 11 contra 11 y ahí todo se empareja: es de condiciones, de pasión y de corazón en cómo se encara un partido”.

Historial

El primer partido de este clásico fue en 1949, donde el Deportes Caldas (Once Caldas en ese entonces) venció 5-4 al Deportivo Pereira en el Estadio Palogrande de Manizales. Desde ese primer partido se han enfrentado 220 veces, de las cuales 85 terminaron en victorias del Once Caldas, en 64 ocasiones el Deportivo Pereira se llevó el triunfo y en las 71 restantes no se sacaron diferencia, esto para sumar a una amplia estadística favorable para el ‘blanco blanco’. El equipo matecaña ha marcado 274 goles y el ‘albo’ 300.

Números del Once Caldas visitando a Pereira

Once Caldas ha visitado 110 veces la capital risaraldense en primera división, donde la estadística indica que ha caído en 47 partidos, mientras que ha ganado 26 y empatado 37, con 113 goles a favor del albo y 166 a favor del Deportivo Pereira.

Últimas visitas del 'blanco blanco' a Pereira en liga

4 de septiembre de 2022: Pereira 1-1 Once Caldas

9 de enero de 2022: Pereira 0-1 Once Caldas

16 de octubre de 2021: Pereira 3-0 Once Caldas

2 de marzo de 2021: Pereira 2-0 Once Caldas

2 de marzo de 2020: Pereira 1-3 Once Caldas

Datos adicionales