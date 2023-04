Historial Equidad vs. Once Caldas: dominio de los aseguradores

Este martes desde las 4:00 p.m. Once Caldas visita en el estadio Metropolitano de Techo de la ciudad de Bogotá al Club Deportivo La Equidad. El blanco blanco aún no logra su primera victoria con el cuerpo técnico encabezado por Pedro Sarmiento y Hernán Darío Herrera, y actualmente ocupa la decimoctava posición con 11 puntos tras haber logrado dos victorias, cinco empates y cinco derrotas. Los Aseguradores reciben al equipo de Manizales buscando una victoria que lo saque de los últimos puestos de la tabla de posiciones, donde actualmente ocupa la decimonovena posición con 10 puntos.

Historial

Once Caldas y Equidad se han enfrentado en 33 ocasiones en primera división, en las que El Verde Capitalino tiene la ventaja, al salir vencedor en 13 oportunidades, superando las 6 victorias del equipo albo y los 14 empates que se han dado. En este enfrentamiento se han anotado 80 goles. 34 por el lado del Once Caldas y 46 para Unión Magdalena. Claramente la Equidad ha sido un amplio dominador frente al Once, incluso le ganó una final de Copa Colombia en Manizales en el año 2008.

El primer partido entre ambos equipos se dio en el 2007, cuando el conjunto asegurador ascendió a la primera categoría, y quedó en empate sin anotaciones en el estadio Metropolitano de Techo.

La última visita del Once Caldas a la Equidad fue el 26 de enero del 2022 y el resultado del encuentro fue 1-2 a favor del blanco blanco. Los goles del encuentro fueron marcador por Pablo Sabbag para el conjunto capitalino y Mender García y Diego Valdez para el equipo de Manizales.

Partidos más recientes en Bogotá

26 de enero de 2022: Equidad 1-2 Once Caldas

21 de febrero de 2021: Equidad 0-0 Once Caldas

10 de octubre de 2020: Equidad 2-0 Once Caldas

Datos generales

-De los últimos 15 enfrentamientos entre ambos se han presentado seis empates.

-Dayro Moreno, Ariel Carreño, Diego Amaya y John Freddy Salazar son los máximos anotadores del Once Caldas contra este rival con dos anotaciones cada uno.