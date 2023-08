Once Caldas volvió a recibir un duro golpe en Rionegro

Es normal que los equipos profesionales de fútbol se sientan airosos tras golear a uno de sus rivales en condición de local, esto provoca que al momento de disputar el encuentro siguiente, puedan llegar confiados y esto les pase factura... El Once Caldas vivió eso en carne propia, esto, tras propinar un juego que fue de todo, menos lo mismo a lo demostrado contra Deportivo Cali, a quien goleo 4-0. El conjunto de Manizales se presentó en Rionegro con altas expectativas, pero se vio notablemente superado por Águilas Doradas.

El conjunto dorado comenzó el encuentro muy activo en la zona del blanco de la montaña, se volvió común ver a un Once Caldas muy retrasado, resistiendo ataques del equipo rival y con muy pocas salidas que propinaban peligro al arco contrario.

El partido se convirtió en un nudo en la garganta para el Once Caldas cuando Jesús David Rivas marcó el primer tanto al minuto 43, después, Mateo Puerta parecía sentenciar el encuentro con el 2-0 en el minuto 12 de la segunda parte, gracias a un desorden de la defensa del blanco blanco que no supo como rechazar una pelota que no parecía tener mayor dificultad.

El partido continuó con opciones de gol poco relevantes para el blanco blanco de Manizales, pero él descuento para Once Caldas llegó gracias a Dayro Moreno en el minuto 77, en donde gracias a una acción individual, el delantero logro anotar el tanto del orgullo, tanto que por cierto lo acerca más al título de mayor goleador en la historia del fútbol colombiano, marca que pertenece a Sergio Galván Rey con 224 tantos.

Las opiniones tras el partido son divididas, están quienes aseguran que las Once Caldas pudo brindar un mejor encuentro y que mereció perder, y estar quienes creen que el encuentro debió quedar en un empate, entre ellos está Héctor Mario Muñoz: "A mí la verdad me parece muy triste que el partido haya quedado así, se tuvo un gol que fue injustamente anulado por el VAR (...), es muy feo que esas tecnologías cambien la esencia del deporte y perjudiquen a un equipo como pasó hoy ".

El Once Caldas regresa a la ciudad de las puertas abiertas sin puntos en el bolsillo, por lo que deberá pasar pagina y comenzar a prepararse para su próximo partido contra Deportivo Pereira en el clásico cafetero que se jugará en el Estadio Palogrande a las 8:30 del próximo sábado 12 de agosto en el partido correspondiente a la fecha 5 de la Liga BetPlay Dimayor.