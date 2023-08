Jorge Cardona, lo mejor del Once Caldas ante Águilas Doradas

El Once Caldas, del cielo a la realidad. Luego de disputar su respectivo partido por la jornada 4, el conjunto blanco volvió a dejar las mismas sensaciones que el semestre pasado, al caer derrotado 2-1 contra Águilas Doradas. En un partido bastante discreto para el conjunto visitante, el defensa Jorge Cardona se erigió como una de las certezas en la zona defensiva.

El número 34 del conjunto manizaleño cumplió de buena manera en un encuentro en el que el planteamiento técnico, con línea de cinco en el fondo, fue lo que más sorprendió, tanto al rival como a los aficionados. Jorge Cardona brindó solidez defensiva en su tarea como carrilero izquierdo, a la vez que daba proyección a la hora de atacar.

Pese a que su banda fue la más atacada en el partido, el defensor se pudo imponer en la mayoría de duelos. Jugando en una posición, en la cual no está acostumbrado, logró darle salida al equipo y generar opciones de pase a sus compañeros en las transiciones ofensivas. Además, sumó en el juego aéreo (especialidad del defensa) intentando generar mayor peligro al acercarse al área rival.

El encuentro no estuvo exento de polémicas, debido en primera instancia a la ausencia de balones faltando 15 minutos para acabar el encuentro. Sin embargo, la mayor controversia se dio en el minuto 74, momento en el que un disparo del delantero Dayro Moreno pasó la línea de gol, pero no fue sancionada como tal. La acción revisada por el VAR decretó que el balón no entro en su totalidad, de manera que el marcador no cambió, manteniendo el 2-0 parcial.

Por otra parte, los dos tantos del conjunto local se dieron en un despiste de los defensas centrales. En primera instancia, Fainer Torijano permitió el cabezazo de Johan Caballero que asistió a Jesús Rivas para el 1-0. En segunda instancia, luego de una salida fallida, Jéider Riquett no pudo despejar el balón y al intentar recuperarlo quedó a merced de Mateo Puerta, quien batió al golero del Once Caldas. Finalmente, el conjunto blanco pudo descontar gracias a una mala reacción del portero José Contreras que dejó vivo el balón en el área para que el delantero Dayro Moreno concretara el 2-1 final.

El próximo encuentro del Once Caldas, correspondiente a la jornada 5 de la Liga BetPlay, será el clásico cafetero frente al Deportivo Pereira, que se jugará el sábado 12 de agosto a las 8:30 p. m.