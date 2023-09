Análisis del rival: Venezuela, el primer reto de Colombia rumbo al mundial

Colombia, por su parte, quiere volver a jugar un mundial tras ocho años, luego de quedarse por fuera del anterior certamen celebrado en Catar. Dos selecciones con hambre de triunfo se enfrentan en medio del calor de Barranquilla, bajo un mismo objetivo: conseguir los primeros tres puntos que le den firmeza en sus aspiraciones de clasificación.

La Venezuela de Batista, una selección optimista

Tras su llegada a la dirección técnica de la vinotinto en marzo de 2023, Fernando “Bocha” Batista, anterior asistente de José Pekerman, ha dirigido cuatro partidos amistosos con saldos positivos: consiguió tres victorias: 2-1 vs Arabia Saudita; 1-0 vs Honduras y 1-0 vs Guatemala; cerrando el ciclo con un empate a un gol ante Uzbekistan. En los cinco meses de proceso, Venezuela no ha conocido la derrota y ha dejado buenas sensaciones en su juego. Esta cifra complementa los tres partidos anteriores del combinado venezolano en los cuales tampoco perdió, igualando la mejor racha del equipo en su historia. En los cuatro partidos al mando de Batista, Venezuela ha marcado cinco goles y ha recibido solo tres, aunque el mejor registro son los 191 minutos que lleva con su arco invicto.

En las tres convocatorias, el técnico Batista ha llamado a 49 jugadores diferentes, y de todos ellos 29 están presentes en el último llamado para enfrentar a Colombia y Paraguay, Esta es la lista:

Porteros: Joel Graterol, Alain Baroja, Rafael Romo.

Defensas: Jon Aramburu, Roberto Rosales, Yordan Osorio, John Chancellor, Wilker Ángel, Christian Makoun, Alexander Gonzalez, Luis Mago, Miguel Navarro, Mikel Villanueva.

Mediocampistas: José Andrés Martínez, Tomás Rincón, Cristian Casseres Yepes, Yangel Herrera, Junior Moreno, Eduard Bello, Samuel Sosa, Jefferson Savarino, Darwin Machís, Yeferson Soteldo, Rómulo Otero, Jesús Bueno.

Delanteros: Alejandro Marqués, José Salomón Rondón, Josef Martínez, Sergio Cordova

Con estos jugadores, Batista comienza a fortalecer su columna vertical de cara a las eliminatorias y Copa América 2024. Una mezcla entre jugadores experimentados de buen presente y jóvenes talentos que han tenido la oportunidad de sumar minutos en los amistosos marcan el ritmo de un equipo que le apuesta al juego colectivo como principales herramienta, pero con libertades a las individualidades que puedan darle una mano al conjunto en momentos complicados.

El juego vertical, la salida limpia y el trabajo defensivo en bloque son apuestas que el entrenador argentino empieza a probar en su esquema y que pretende pueda funcionar contra Colombia, un rival que seguramente lo obligará a correr detrás del balón y a soportar la posesión contraria en medio del clima caluroso de Barranquilla.

Jugadores a tener en cuenta

Jon Aramburu

El más joven de la convocatoria vinotinto tiene la chance de debutar de manera oficial con su selección esta tarde ante Colombia. El lateral derecho de 21 años, jugador de la Real Sociedad B, ha disputado tres partidos en el último mes, siendo titular con buen rendimiento. En cuanto a la selección, jugó todo el partido frente a Guatemala y estuvo presente en el Torneo Maurice Revello con la selección sub-21, jugando por completo los tres partidos de Venezuela ante Costa Rica, Arabia Saudita y Francia.

El volante del Santos de Brasil y número 10 de la selección venezolana es uno de los jugadores más talentosos de este equipo. Su velocidad y desequilibrio son características fundamentales que inquietan al rival y que ponen en la lupa a este jugador que debe ser tenido en cuenta por Colombia para evitar contratiempos. En el último mes, Soteldo ha jugado tres partidos con su club, sumando 77 minutos (en todos entró de cambio) y acumula dos asistencias (en su último juego ante América MG). Con la selección, estuvo presente en los dos últimos juegos (vs Guatemala y Honduras) y jugó 147 minutos, dando una asistencia.

El delantero de 30 años, perteneciente al club Inter Miami, ha jugado 34 partidos en la temporada 2022/2023, sumando un total de 2139 minutos, en los que ha sumado 10 goles y tres asistencias. En el último mes, Josef ha jugado un total de siete partidos entre MLS, Leagues Cup y US Open Cup, logrando cuatro goles y dos asistencias, así como un título. SU capacidad para jugar de espaldas al arco rival, para asociarse con un segundo delantero o con los volantes ofensivos le permiten a su equipo sumar más hombres en fase media, pues su labor como punta solitario la realiza de gran manera. Con la selección, jugó los 90 minutos del partido ante Guatemala.

Últimos partidos entre ambas selecciones

Desde 2010, Colombia y Venezuela se han enfrentado 11 veces entre Eliminatorias, Copa América y partidos amistosos. El saldo es de cinco victorias de la tricolor, cuatro empates y dos triunfos de la vinotinto; con 11 goles a favor de Colombia y cuatro de Venezuela.

El último enfrentamiento fue en territorio venezolano, con victoria para los visitantes tras un solitario gol de James Rodríguez, el 29 de marzo de 2022, por las Eliminatorias al Mundial de 2022.

De los futbolistas que jugaron aquel partido para la selección venezolana, se encuentran disponibles para hoy los siguientes jugadores: Christian Makoun, José Martínez, Tomás Rincón, Yangel Herrera, Darwin Machís, Salomón Rondón, Yeferson Soteldo, YJefferson Savarino y Romulo Otero.