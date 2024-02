Independiente Santa Fe Femenino hizo su debut en la Liga Femenina 2024 ante Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander, aunque las leonas tuvieron las opciones más claras en la primera fecha, la definición no las acompañó y trajeron un punto a la capital luego del empate con cero goles ante las motilonas.

Su entrenador el venezolano Omar Ramírez y la jugadora Cristina Motta asistieron a la rueda de prensa post partido, donde dieron sus impresiones de lo sucedido en Cúcuta. "Contento por una nueva liga contento por una fecha más y de tener la posibilidad de dirigir a las leonas una vez más", inició comentando Ramírez.

"Las sensaciones son buenas y más cuando la arquera rival es la figura, algo bueno tuvimos que hacer, pero nos faltó contundencia, mano a manos que debieron terminar en gol y no paso. En cuanto al desarrollo del juego no me gustó tanto, caímos en el juego del rival, no hicimos nuestro juego y me quedo inquieto, pero también me quedo con el sacrificio y la entrega del equipo, es una plaza difícil para los equipos bogotanos", agregó el 'timonel' cardenal.

Del rival Omar indicó que tienen un buen equipo, con lo poco trabajado por el equipo es bueno, es un equipo que siempre peleó y complicó a las primeras campeonas. La invitación la hizo al apoyo al fútbol femenino, "lástima que la plaza estuvo cerrada, porque hubiese sido bonito ver las gradas con hinchas, con las escuelas, con las niñas, porque el fútbol femenino necesita ese tipo de espacios, esperemos que más adelante lo hagan, estamos creciendo y vamos poco a poco y me gustaría que equipos como Cúcuta con historia se animen", puntualizó el venezolano.

A su vez fue claro al indicar que: "Sumar de visitante no es malo, es malo para Santa Fe por lo que es Independiente Santa Fe, pero siempre que se suma es bueno, no es malo, no lo sufrimos a pesar que Cúcuta hizo un buen partido, y la arquera mantuvo su arco en cero".

En cuanto a las sensaciones desde la cancha la jugadora Cristina Motta indicó que: "nos vamos con buenas sensaciones, siendo conscientes que en muchas circunstancias del juego lo pudimos definir, pero nos llevamos un punto que es importante, y a seguir trabajando en cada error".

Omar Ramírez y sus dirigidas seguirán mejorando en cada una de las líneas pues saben que no pueden dar oportunidad de pierde en una liga tan corta. La segunda salida para las leonas se dará en casa cuando reciba a las verdolagas, el próximo miércoles 21 de febrero a partir de las 5:00 p.m.