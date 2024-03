El ADN santafereño se vuelve a sentir en cada uno de los jugadores que portan la camiseta del primer campeón. Y es que como hazaña se vio lo vivido la noche anterior en el estadio de Valledupar cuando Independiente Santa Fe logró un triunfo majestuoso y lleno de pasión cardenal.

A los dirigidos por Pablo Peirano les bastó un gol de Hugo Rodallega para mantener y luchar por el triunfo que se complicaba en los últimos minutos, además de estar jugando con tan solo nueve hombres gracias a las expulsiones de Yilmar Velásquez y Chaverra por faltas a sus rivales en diferentes momentos.

Una noche que estaba enmarcada para el cuadro capitalino, pues los cambios que tuvo que realizar su técnico Peirano tras las expulsiones y la entrega de cada uno de los jugadores en el terreno de juego hicieron que los leones se devolvieran a la capital con los tres puntos.

Ante la hazaña lograda Peirano comentó, "me deja tranquilo el resultado, no estoy a favor de quedar con 10 o nueve hombres, eso es mucha ventaja en el fútbol de hoy, no se puede dar esa posibilidad a los rivales en una liga tan pareja".

"Parte del primer tiempo nos tocó contener y contragolpear y en el segundo tiempo después de la expulsión nos tocó defender el arco propio, lo hicimos muy bien, el equipo rival buscó alternativas, pero hubo muy buenos comportamientos colectivos, los jugadores que entraron entendieron muy bien lo que estaba pasando y logramos traernos los 3 puntos", agregó el 'timonel' cardenal.

Sobre los cambios que tuvo que realizar Peirano ante las expulsiones el técnico fue claro al indicar que: "En la primera etapa lo que hicimos fue traer a Agustín Rodríguez para atrás, poniéndolo como interior que quedará solo Hugo y seguir manejando el 5-3-2-1, y al tener a Agustín y a Daniel delante de un volante central nos daba la posibilidad de hacer un juego interno y de mantener las bandas con los carrileros para mantener el mismo juego con la pelota, la única diferencia es que Hugo no iba a tener un jugador para la segunda pelota".

El técnico cardenal también resaltó el trabajo de sus jugadores y líderes que impregnan la mejor actitud para rescatar un triunfo como el logrado ante Alianza FC, "Daniel Torres no sé cómo hace, se pone una capa de volante central, se pone una capa de nueve, se pone una capa de puntero derecho, había que revisarlo bien, es increíble lo que juega y lo que contagia, igual que Hugo y que todos, los centrales, Marmolejo todos aportaron y ahí se ve lo que venimos trabajando", concluyó el técnico del primer campeón.

Independiente Santa Fe ya se prepara para el juego que tiene de Copa BetPlay a mitad de semana y el próximo sábado cuando reciba a los amix por la fecha 11 de la liga.