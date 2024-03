Para muchos y desde que llegó, Néstor Lorenzo no es considerado un técnico a la altura de la selección Colombia. Un DT de amores y odios que por lo general no hace buenas convocatorias pero los resultados le avalan. La convocatoria de cara a la fecha FIFA en marzo de 2024 no escapa de las polémicas.

Ya se viven los tiempos previos a la Copa América 2024 y las diferentes selecciones de América, enfilan baterías para prepararse de la mejor manera. Colombia en esta ventana de amistosos se enfrentará a España y Rumania respectivamente.

Grandes interrogantes, hasta enojo y molestia en la hinchada ha ganerado la ausencia de nombres que por su presente deberían haber llegado a esta convocatoria previa a la Copa América las grandes ausencias pueden ser Kevin Mier, Miguel Borja y Jaminton Campaz.

Después de los ausentes tenemos a los jugadores cuestionables por su nivel actual que si fueron llamados, ahí podríamos encontrar a los tres porteros, Yerry Mina, Ian Poveda y Rafael Santos Borré.

La gran polémica

El mayor punto de incomodidad en esta convocatoria es el no llamado del que es el mejor arquero colombiano en la actualidad, hablamos de Kevin Leonardo Mier Robles, quien cumple un sobreviviente papel en Cruz Azul, siendo su gran bastion en la defensa, aspecto del cual carecía la máquina antes de su llegada.

Mier ha sido titular desde que se bajó del avión y ya se ganó el corazón de la hinchada azul y de la difícil prensa mexicana. Sus números son sobresalientes, con 11 partidos atajados, nueve goles en contra, cinco vallas invictas, 20 atajadas y siendo clave en la construcción del juego desde el fondo.

Camilo Vargas en la misma cantidad de juegos ha recibido 18 goles, tres vallas invictas y 27 atajadas.

Finalmente tenemos a David Ospina quien es un histórico pero muy lejano de su nivel, en dos juegos ha recibido 4 goles y recién está volviendo de una lesión. Alvaro Montero ha atajado en nueve compromisos con ocho goles recibidos, cinco arcos en cero y un mar de dudas y nerviosismo en un Millonarios que juega muy mal.

Atlético Nacional, Mier ha sido por mucha distancia, el mejor portero colombiano en los más recientes años, pero la fama de la rosca que carga Néstor Lorenzo a cuestas, no ha permitido el surgimiento de Mier y otros jóvenes más en la Selección. Desde que estaba atajando para