Atlético Nacional tiene la última oportunidad de ocho que le quedan si se quiere clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2024-1, el verdolaga no tiene margen de error y si quiere recomponer el camino la victoria se hace imperiosa en esta y en las fechas futuras.

En el marco de la fecha 13, la visita de Pasto al Atanasio supone un inicio de una remontada que se presenta histórica o por el contrario, un papelón más, difícil de superar en toda la historia nacionalista.

De ganar, Nacional sumaria tres unidades que lo situarian con 13 puntos y la chance de seguir en carrera, además poder quitarse de encima un antirecord de 9 compromisos sin ganar, algo nunca antes visto en el club.

Deportivo Pasto que también cumple una campaña para el olvido, solo suma un punto más que su rival de turno, pero la esperanza del 'equipo del Galeras' es llevarse la victoria de un Atanasio que en la previa se presume cuasi vacío y seguir profundizando la crisis 'verdolaga'.

Nacional busca un bálsamo para aliviar el dolor

Siendo último en la tabla de posiciones transitoriamente, Nacional se prepara para su próximo encuentro ante Pasto por la fecha 13 de la Liga BetPlay. En un ambiente marcado por el grave momento futbolístico y la batalla que se sostiene entre directiva e hinchada, el Rey de Copas no tiene otra opción que ganar si quiere seguir compitiendo en este primer semestre.

Dos hechos enmarcan la previa verdolaga de cara al compromiso frente a Pasto, el primero es la contratación de un nuevo gerente deportivo. Nacional ha confiado esa labor al argentino de 55 años Gustavo Hugo Fermani quien trabajó con Marcelo Gallardo en River Plate de Argentina. El discutido dirigente Esteban Palillo Escobar seguirá vinculado al club en las divisiones inferiores.

El otro hecho que sigue en la línea de acciones deshonrosas que han caracterizado a Nacional en los últimos años, se confirma de manera transitoria la ocupación del último lugar en la tabla de posiciones, hecho que no se daba desde el 2009, cuando tambien sobre la fecha 15 del torneo apertura 2009, llegó a ser último. Aunque no se confirma la última posición ya que el verde paisa aún no disputa su juego ante Pasto, si es un hecho palpable de la crisis que vive Nacional en todas sus esferas.

En cuanto a lo deportivo, en su último partido, el cuadro antioqueño mostró un pálido juego en la capital de Boyacá en la derrota ante Boyacá Chicó. De ir ganando el partido con un hombre más, para más tarde caer derrotado y sin ningún asomo de valentía o carácter, habla del terrible nivel de todos los elementos de la nómina actual.

Para este compromiso, Nacional llega con un registro de nueve partidos sin victorias y siete si nos fijamos solo en la liga. La última victoria data de un mes y veinte días, ante Aguilas Doradas el 4 de febrero, con marcador de 0-3. Por el campeonato local el aterrador registro llega a cuatro derrotas y tres empates.

Para que el más veces campeón logre una víctoria deberá aplelar a la calidad en la definición, al carácter y el pundonor de sus jugadores y si se quiere, un poco de suerte porque ya ni ese aspecto está al lado del equipo de Repetto.

Pasto que no anda bien, busca dar un sonoro golpe

Deportivo Pasto también necesita reaccionar y de inmediato ante un Nacional que también arrastra sus propios problemas. Los del Galeras no están mejor que el rival de turno, solo suman un punto más y si quieren pensar en los 8, el triunfo es obligatorio.

En el último juego frente a Alianza se logró un emocionante empate que sabe a poco ya que los que visitan Valledupar suelen salir con los puntos. Diego Chávez fue el encargado de regalarle el empate al tricolor en la fecha anterior.

Los volcánicos también llegan con necesidad de triunfo ya que solo cosechan 11 puntos en la tabla de posiciones y si desean meterse a los cuadrangulares deben llevarse los tres puntos de Medellín. Es de destacar que los pastusos llegan con una seguidilla de tres juegos sin perder, dos victorias y un empate.

​​​​​​Ganar en Medellín para los cuyigans será una tarea difícil, no solo encadenan cuatro partidos sin ganar a domicilio con un registro de un empate y tres derrotas sino que tampoco ha podido ganar en ninguno de esos 10 últimos enfrentamientos ligueros ante Atlético Nacional en cualquier condición con un registro de tres empates y siete derrotas.

Posibles formaciones

Atlético Nacional: Harlen Castillo; Joan Castro, Felipe Aguirre, Juan Arias, Alvaro Angulo; Robert Mejia, Álvarez Wallace; Edier Ocampo, Pablo Ceppelini, Oscar Perea y Jefferson Duque.

Deportivo Pasto: Diego Martinez; Santiago Gómez, Bryan Carabalí, Nicolás Gil, Cristian Mafla; Víctor Mejía, Cristian Arrieta; Israel Alba, Diego Chávez, Kevin Londoño y Santiago Trellez.

Equipo Arbitral

Central: Steven Camargo – Bogotá

Asistente Nro 1: Sebastián Vela – Bogotá

Asistente Nro 2: Jonathan Ballesteros – Santander

Cuarto Árbitro: Wander Mosquera - Antioquia

VAR: Luis Trujillo – Valle

AVAR: Wilmar Navarro – Santander