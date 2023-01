Los primeros movimientos en el Independiente Medellín de cara al año 2023

Independiente Medellín comienza a confeccionar su plantilla para los retos que tendrá en el año 2023, luego de quedarse a puertas, una vez más, de lograr su séptimo título en la primera división del fútbol colombiano. Los dirigidos por David González entraron a periodo vacacional inmediatamente terminó la Liga BetPlay 2022-II, pero ya se han visto movimientos en el equipo de cara a la próxima temporada.

Para la institución roja, el año fue medianamente positivo desde lo administrativo, pues armó un equipo competitivo en el primer semestre, quedándose a un paso de la final de la liga, y para el segundo, confeccionó un plantel que, en cuanto a nombres era uno de los mejores del fútbol colombiano, pero que en el partido más decisivo le quedó faltando el "centavo para el peso" en la serie de los penales y eso dejó un sinsabor mayor a la hora de hacer el balance.

Para el Independiente Medellín no queda más que mirar hacia el frente y elevar sus objetivos, teniendo en cuenta que afrontará la Copa Libertadores desde la segunda fase, ante un rival que saldrá entre El Nacional (Ecuador) o Nacional de Potosí (Bolivia), donde además tendrá la obligación de clasificar a la fase de grupos, sin dejar de lado que ahora, sin duda alguna, conquistar la séptima será uno de los principales retos del conjunto antioqueño.

La afición poderosa ha mostrado su descontento en los últimos días, sobre todo, desde la final donde cayó frente al Deportivo Pereira y exige que el plantel del próximo semestre sea acorde a los retos que tendrá que afrontar el Medellín, que se ha puesto en la tarea de realizar algunos ajustes en la nómina.

Los movimientos que se han dado son detallados a continuación:

Las bajas

Comenzando por la zona defensiva, el defensor central Didier Bueno irá a préstamo a La Equidad junto con Yesid Díaz; el también central Jorge Segura, que no tuvo mucha continuidad (sus derechos pertenecen al Watford de Inglaterra); el lateral diestro, Juan Guillermo Arboleda, decidió no renovar su contrato y regresará al Deportes Tolima; el lateral zurdo, Germán Gutiérrez venía negociando hace unas semanas su regreso al Junior de Barranquilla, pero se conoció que no pasó los exámenes médicos.

Pasando a la zona medular, la baja más sensible en el Medellín es la de Christian Marrugo, que jugará para Independiente Santa Fe después de 15 años; Vladimir Hernández, que volverá a jugar con el Junior luego de seis años y Juan Diego Ospina, quien había estado en el fútbol argentino y que irá a préstamo al Real Cartagena. En cuanto a delanteros, Diego Herazo, que cumplió un año de préstamo en Millonarios, ahora vestirá los colores del Deportes Tolima.

Las altas

En el Medellín son cinco jugadores que han sido anunciados como nuevos jugadores del equipo, comenzando por Daniel Londoño, lateral zurdo que venía jugando para el Envigado y por el que el poderoso hizo una inversión para adquirir sus derechos, misma situación con Jhon Palacios, defensor central que actuó con el Deportivo Pereira este año y que llega por tres años, al igual que el mediocampista Jaime Alvarado, ex jugador de Fortaleza CEIF, que ha tenido procesos con la Selección Colombia en sus categorías menores. También se suma Jorge Cabezas Hurtado, delantero de 19 años, que pertenece al Watford y que inicialmente estará hasta el mes de junio de 2023 (existe la posibilidad de ampliar el contrato). Por último, se ha sumado en las últimas horas Edwuin Cetré, atacante extremo que se venía desempeñando en el Junior de Barranquilla.

Sin confirmar

Todavía se espera que se den algunas salidas en el Medellín. Jugadores como Jean Pineda y José Hernández Chávez serán evaluados los próximos días, también hay expectativa por lo que pueda suceder en el futuro con Germán Gutiérrez después de lo sucedido en el Junior y se suma la posibilidad de que Javier Méndez abandone la institución al finalizar su contrato. Además, continúan las negociaciones para lograr la renovación de Luciano Pons. Inicialmente, el poderoso también buscaría un lateral derecho, otro extremo como mínimo y en caso de que el delantero argentino no renueve, saldrá a buscar un reemplazo.