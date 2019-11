Resumen 2015/2016: Bourousis, el líder de la auto reivindicación

Ioannis Bourousis, nacido en Karditsa (Grecia) el 17 de noviembre de 1983, ha sido una de las revelaciones de la temporada tanto en España como en Europa. Pívot de 2.10 metros y 122 kg, ha militado en grandes clubes europeos como en el FC Barcelona (2005-2006), Olympiacos BC (2006-2011), Olimpia Milano (2011-2013), Real Madrid (2013-2015) y por último en el Baskonia. En este equipo ha hecho la mejor temporada de su carrera y gracias a ello ha enamorado a la afición baskonista, europea, americana y hasta a la asiática.

¿Qué aficionado baskonista no recuerda el 27 de septiembre de 2015?

Era una tarde de un domingo cualquiera. Un día típico de familia, sofá y tranquilidad. Pero ese domingo no fue así, al encender el móvil uno se enteraba de lo ocurrido aunque no quisiera. Facebook, Twitter, Whatsapp... todo estaba 'ardiendo'. Ese sería el comienzo de la gesta baskonista 2015/2016.

El 27 de septiembre se fichó a un jugador en teoría descuidado y con pinta de hipster torpe. Pero todos aquello que pensaron aquello se equivocaron totalmente. Bourousis es justo lo contrario de lo que representa, un hombre diferente a los demás, con sus peculiaridades pero siempre dispuesto a dar lo mejor de si mismo.

Pero, ¿cómo ha conseguido atraer a tanta gente en una sola temporada?

Básicamente, dándole la oportunidad al Baskonia de luchar por los títulos, teniendo la ocasión de disfrutar con un pívot de élite desde la salida de Splitter y devolviéndole la ilusión a toda una ciudad. Este año, han llegado a las semifinales de la Copa del Rey, de la Liga Endesa y lo más destacado de la campaña ha sido el billete hacia la Final Four de Berlín después de ocho largos años de sequía.

Los mejores partidos del MVP

Es imposible resumir todo lo que ha hecho Bourousis este año, pero podríamos señalar éstas como sus actuaciones más significativas:

Estudiantes: El primer examen

La temporada empezaba a mediodía del once de octubre y muchas miradas estaban puestas en él porque venía de ganar todos los títulos en la anterior campaña con el Real Madrid (Euroliga, Liga, Copa y Supercopa). Aunque en la pasada temporada no tuvo muchos minutos al final del curso, al griego no se le olvidó jugar a baloncesto. Sorprendentemente para todos, en el primer encuentro no salió desde el principio (luego se hizo algo habitual) pero le bastaron 24 minutos para demostrar el por qué de su llegada a Vitoria. Anotó 13 puntos y capturó 11 rebotes para 23 créditos de valoración. Así empezó su andadura con la elástica azulgrana, a su manera, sin contemplaciones.

Olympiacos: Su primera gran huella

Baskonia jugaba en casa contra el Olympiacos y el griego sacó todo su potencial frente a sus paisanos. Cierto es que Bourousis demostró su calidad antes de este encuentro, pero éste sería recordado durante toda la temporada. El club alavés venía de perder el primer partido contra el Milán y no podían encadenar dos derrotas consecutivas en Euroliga y el "gigante de Karditsa" no perdonó la oportunidad. Un espectáculo memorable para los que se animaron a ir al Buesa.

En los 33 minutos que jugó, el pívot baskonista anotó 28 puntos con una serie de 6/11 en tiros de dos, 2/3 en triples y 10/13 en tiros libres. Capturó 12 rebotes (cinco de ellos ofensivos), repartió 3 asistencias, robó 4 balones, puso 2 tapones y recibió 7 faltas para un total de 44 créditos de valoración, auténticos números de MVP. Una actuación portentosa para que Baskonia pusiera la primera piedra en su viaje hacia Berlín con el resultado final de 96-89 a favor del conjunto vasco.

Bourousis mostrando su carácter en la Final Four de Berlín. | Foto: Euroleague

Morabanc Andorra; 'aquí mando yo'

Si uno está en la oficina y su jefe le manda a trabajar no tiene ninguna otra opción que oberdecer, ¿verdad? Pues con Bourousis ocurre lo mismo. En caso de que él mande, no hay otra que ponerse a la faena. La decimo séptima jornada de la Liga Endesa, que enfrentó a los andorranos y vascos es un buen reflejo de lo dicho. Al griego le sobró tiempo de su exhibición. Encestó idéntico a un anotador nato, reboteó como un pívot, asistió igual que un base y robó de la misma manera que un especialista defensivo. Espectáculo en estado puro.

Disputando solo 21 minutos aclaró quién manda cuando él está sobre el parqué. El ex madridista anotó 26 puntos fallando solo un tiro en todo el encuentro (7/8 en tiros de dos, 2/2 desde el perímetro y 6/6 en tiros libres). Se hizo con 7 rebotes, repartió 6 asistencias y robó una bola para un total de 40 créditos de valoración. Rozando la perfección.

Estadísticas 2015-2016, 'hago lo que quiero'

Nada más ver los números que ha ido dejando el pívot baskonista se pueden extraer muchas conclusiones, pero una frase mítica del gran maestro Andrés Montes haciendo referencia a Shaquille O'Neal resumiría literalmente su espectáculo. "El artículo 34 del estado de California: Hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. En resumidas cuentas, ¡hago lo que me da la gana!" Así pues, el de Karditsa ha hecho lo mismo que hacía Shaq en la NBA pero en versión europea. Ha impuesto el artículo 9 del estado de Vitoria-Gasteiz tanto a nivel nacional como continental.

Liga Endesa: Míster MVP

Ha sido una temporada con multitud de galardones y reconocimientos al pívot griego, que a buen seguro habrá tenido que hacer hueco en el salón de su casa para ubicar tantos premios. He aquí sus promedios y galardones:

En los 23 minutos que ha estado sobre la pista ha promediado 12,9 puntos (57% de dos, 37% de tres y 88% en tiros libres), 7,1 rebotes y 2,2 asistencias para 18,9 créditos de valoración:

2º en valoración media en Liga Regular (18.9 créditos).

4º máximo reboteador (7.1) y 3º en defensivos (5.47).

6º en faltas recibidas (4.38).

8º en porcentaje de tiros libres (88%).



Gracias a estas cifras, ha conseguido muchos galardones de MVP (jugador más valioso):

5 veces premiado como jugador de la semana en Liga Endesa (jornadas 2, 11, 13, 14 y 17).

2 veces galardonado como MVP Movistar+ del mes en la Liga Endesa: en diciembre con una media de 23,4 de valoración y en enero, con un 24,8.

Incluido en el mejor quinteto de la Liga Endesa como mejor pívot. Premio MVP Movistar + de la temporada en la Liga Endesa.

Bourousis enseñando su trofeo de MVP. Fuente: Baskonia

Euroliga: más de lo mismo

'Bou', a nivel continental, no ha sido premiado tantas veces como en ACB. Sin embargo, analizando las estadísticas ha promediado mejores números. Desafortunadamente ha tenido que luchar con el francés Nando De Colo y el escolta de CSKA Moscú le ha superado en muchos galardones como por ejemplo el MVP de la temporada en la Euroliga. A pesar de ello el griego no se ha escondido y ha demostrado su potencial:

4º máximo anotador (14.5).

Máximo reboteador (8.7) y máximo reboteador defensivo (7).

8º en faltas recibidas (4.4).

2º mejor valorado de la temporada (21.1 créditos).

Debido a estos grandes números ha conseguido importantes galardones:

- 2 veces jugador de la jornada : contra el Olympiacos en la segunda jornada de la primera fase y ante el Khimki en la décima jornada del Topm16 (16 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias para 29 créditos de valoración).

: contra el Olympiacos en la segunda jornada de la primera fase y ante el Khimki en la décima jornada del Topm16 (16 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias para 29 créditos de valoración). - MVP del mes de marzo promediando 18.4 puntos, 9.2 rebotes, 2.8 asistencias y 1.3 robos de balón para un total de 24.4 créditos de valoración.

- Integrante del primer mejor quinteto de la Euroliga: junto a Teodosic, De Colo, Delaney y Vesely.

Canasta para el recuerdo

Discurría el tercer partido del play-off semifinal de la Liga Endesa. Baskonia había perdido los dos primeros encuentros y solo les valía ganar. Después de una canasta de Satoranky solo quedaban 9 décimas para el final y el club alavés iba perdiendo por dos en el electrónico 74-76. Perasovic no contaba con tiempos muertos y los jugadores baskonistas tuvieron que improvisar algo nuevo para que la temporada no acabase en ese instante... Y llegó Bourousis para obrar el milagro.

Hanga cogió la bola en la línea de fondo y no podía pasar ni a James ni Adams. Por lo tanto, el húngaro alzó la mirada y vio que su compañero Bourousis le tenía ganada la espalda a Tomic, sin embargo, era un pase de 28 metros... pero estos jugadores no temían a nada. Hanga tomó impulso y, como si fuera un quarterback de fútbol americano, colocó la bola en las manos del MVP de la fase regular, Ioannis Bourousis, que saltó para cogerlo con la mano izquierda y no le tembló el pulso. Cayó sobre la pierna izquierda y volvió a saltar para finalizar con un tiro con la mano derecha y se hizo la luz en el Buesa.

Vídeo (Fuente: ACB).

Mejoría

A pesar de las 32 años, esta campaña Bourousis ha mejorado sus estadísticas en comparación con su etapa como jugador del Real Madrid.

-Temporada 2013-14: 7 puntos (24% en triples), 4 rebotes y menos de una asistencia para 9 de valoración en 19 minutos.

-Temporada 2014-15: 5 puntos (33% en triples), 4 rebotes y una asistencia para 6 de valoración en 15 minutos.

-Temporada 2015-16: 12.9 puntos (41% en triples), 7 rebotes, 2.25 asistencias para 18.9 de valoración en 23 minutos.

"Scouting" del jugador

Bourousis es un jugador que casi no tiene carencias: es dominante en la zona, tiene visión de juego, le gustan los momentos apretados...

La zona es mi casa

Esto es lo que decía Bourousis cuando salía a la cancha. Cuando recibía dentro o cerca de la zona, el equipo rival tenía poco que hacer. Si le dejaban jugar el 1 contra 1, sacaba mucha ventaja gracias a su peso y sabiduría, pero si optaban por hacer el 2 contra 1, a menudo, encajaban triples en vez de canastas de dos por liberar demasiado el perímetro. Otra de las mejores virtudes del griego es la capacidad de generar ventaja y pasarla a un compañero abierto. Aunque lo repitiera miles de veces, esta situación siempre se convertía en un rompecabezas para los contrarios. Sin hacer ningún tipo de ayudas era muy probable que consiguiera encestar, e incluso con ayudas, porque en caso de que los tiradores de su equipo estuviesen liberados en la línea de tres, Adams, Bertans, etc. convertían el partido de baloncesto en un bombadeo de triples.

Seguro desde la línea de 6,75 m.

No es habitual ver un pívot de 2.10 metros y 122 kilos jugando más allá del perímetro pero Bourousis no es un jugador cualquiera. Lo normal teniendo este físico es jugar cerca de la canasta y rebotear. Sin embargo, el veterano pívot además de saber hacer eso domina el tiro de tres. Baskonia jugaba la mayoría de sus ataques con bloqueos directos y el de Karditsa a veces hacía 'pick and pop' (bloqueo directo a la altura del triple y abrirse al lado contrario del balón) para buscar su excelente muñeca anotando de tres. Mientras jugaba en casa en Euroliga, anotó el 45.6% de triples.

Momentos calientes

Pocos jugadores son capaces de rendir al mismo nivel tanto en partidos cómodos como en partidos decisivos o finales apretados. Pues 'míster MVP' no es que mantenga el mismo nivel, sino que lo incrementa. Después de que Baskonia lograra hacerse con el billete para la Final Four, se puede decir que Bourousis se puso en 'modo reserva'. Muchos aficionados no entendían el pequeño bajón del pívot baskonista. En los tres partidos previos de disputar la Final Four de Berlín promedió 10 puntos y 3 rebotes para un 12 créditos de valoración. 'Aitona' ya tenía demostrado que era un jugador muy regular que siempre rondaba los 20 créditos de valoración y la afición empezó a preocuparse, puesto que tenían la Final Four encima. Sin embargo, llegó la cita de Berlín y renació. Anotó 22 puntos y capturó 10 rebotes, pero tristemente el Baskonia cayó en la prórroga ante el Fenerbahçe, quedando a las puertas de la gran final.

La temporada de Bourousis ha fascinado a todo el mundo. El teléfono de las oficinas del Buesa no parará de sonar hasta que se resuelva algo. Tiene una oferta de 1.6 millones por parte del Baskonia para seguir con esta entidad dos años más, pero todavía no ha decidido su futuro. Le han llegado ofertas desde China que están dispuestos a saltar la banca y también otras desde la NBA por parte de equipos como San Antonio Spurs o Washington Wizards. Incluso se rumorea que tiene una gran oferta de Panathinaikos para jugar de nuevo junto a Mike James en el OAKA. Él declaró que tiene tiempo para pensar y el presidente del Baskonia, Josean Querejeta, le ha pedido que se quede. El griego quiso subrayar el cariño que ha recibido este año en Vitoria-Gasteiz como algo positivo, pero su futuro es un misterio.