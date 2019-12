Anthony Davis: "Para DeMarcus y para mí es el momento de ganar"

"Parece que han pasado 20 años". Esta fue la respuesta de Anthony Davis al ser preguntado por las dos temporadas sin playoffs. El jugador franquicia de los New Orleans Pelicans destaca que lo más importante es ganar, que no importa los números que haga si al final de su carrera no consigue ser un ganador.

Ahora mismo ocupan la octava plaza de la Conferencia Oeste con un balance de 15-16. El proyecto construido alrededor de Cousins y The Brow empieza a tomar forma, pero la paciencia también es necesaria y más cuando se puede disponer de ella. Y es que a la superestrella le resta contrato hasta 2021.

Hasta el momento Davis está firmando una gran temporada: 25'7 puntos, 10'6 rebotes y 1'9 tapones. Unos números a los que se le añaden máximos en su carrera de porcentaje en triples (34'8%) y de puntos en la pintura (14'1).

Su dúo con DeMarcus Cousins empieza a funcionar, aunque reconoce que al principio fue complicado: "Realmente no sabía cómo jugar a su lado. Ambos pedíamos el balón tras el bloqueo. Había mucha confusión". Una confusión que también degeneraba en otros compañeros como Jrue Holiday: "Trataba de encontrar el equilibrio distribuyendo el balón a DeMarcus y a mí, y por ello dejó de ser agresivo".

Sin embargo, y con la llegada de Rajon Rondo, ahora las piezas parecen más ensambladas. No obstante, a Davis le sigue obsesionando la idea de ganar: "La gente te juzga. Para DeMarcus y para mí este es el momento. El momento es ahora". Y a Cousins también le pasa: "Él me lo dice. Él quiere ganar".

Pero sabe que es complicado: "No veo a nadie ganando sin tres o cuatro jugadores all-star. En mi tercer año estaba en la lucha por el MVP y no ganamos. Fuimos a playoffs, perdimos 4-0 y me caí de todo eso [de las conversaciones por el MVP]. Se trata de ganar. Puedes hacer todos los números que quieras, pero será mejor que ganes. Toda esta liga, todo es sobre ganar. Cada premio, todo, va sobre ganar".

Los Kings faltaron a su promesa con Cousins | Foto: nba.com/kings

Son, sin duda, la mejor pareja interior de toda la NBA. Su verano entrenando juntos ya está dando sus frutos. Además, ambos han desarrollado mucho su tiro de tres puntos en los últimos tiempos. Un factor muy a tener en cuenta en el baloncesto actual, puesto que así pueden trasladar su dominio más allá de la zona. Uno se abre y el otro carga la pintura.

Pero los rumores de traspaso acechan a las dos estrellas de NOLA. Anthony Davis también se muestra intranquilo por este tema, puesto que antes de la llegada de Cousins hubo muchas dudas sobre su futuro. Unos rumores que vuelven a dispararse y más si los Pelicans no desarrollan rápidamente su proyecto.

Incluso, ante el interés de los Celtics, se presentó en la oficina del GM, Dell Demps, para asegurarse de que no iba a salir del equipo: "Me dijo que estaban llamando [Boston], pero que no iba a ocurrir nada". Sin embargo, visto lo visto esto no le asegura nada: "Ves cómo las organizaciones tratan a los jugadores. DeMarcus me contó que los Kings le dijeron que no iba a ser traspasado, pero lo hicieron. Isaiah Thomas llevó a su equipo a las Finales de la Conferencia Este y le traspasaron".

Davis y Cousins en el 'Media Day' de los Pelicans | Foto: nba.com/pelicans

Esto genera preguntas en el ala-pívot: "Te hace pensar: ¿realmente puedo confiar en esta organización? Amo a este equipo. Pienso que nos estamos moviendo en la dirección correcta, pero la gente es juzgada por ganar, y yo quiero ganar", declaró dejando claro cuál es su objetivo.

"No se trata del dinero ni de tener fans. Lo más importante para mí es ganar. Es lo que quiero hacer y quiero hacerlo aquí", concluyó reafirmando una vez más su lealtad por la franquicia. Tienen sus opciones, y más con esta determinación. Pero ahora se está presenciando la era del small-ball, una tendencia con la que el big-ball de los Pelicans quiere terminar.