Guía NBA VAVEL All-Star 2018: Kevin Durant, noveno All-Star consecutivo

El nuevo formato de All-Star para esta temporada dejará algo que muchos aficionados de la NBA soñaban desde hace mucho tiempo: ver, por fin, juntos en un mismo equipo a LeBron James y a Kevin Durant.

El primer draft de la NBA All-Star no fue televisado, pero eso no impidió que los periodistas indagaran para descubrir quién fue la primera elección de LeBron, que a su vez tenía el privilegio de elegir antes que Curry.

LeBron eligió a KD en primera posición para su equipo

Motivos para su elección en primer lugar hay de sobras. El más evidente, su inmensa calidad y la gran cantidad de votos recibidos. Pero evitar que Durant se reuniese en el mismo equipo que su compañero en los Warriors y capitán del otro equipo, Curry, también debió pesar en la decisión de LeBron.

A pesar de los rumores que circulaban acerca de su posible elección como número uno por LeBron, los interesados mantuvieron en primer momento el secretismo. Anthony Slate, periodista de The Athletic, más tarde le preguntó a Durant si él era de hecho la primera selección global del draft.

Kevin Durant reveló que él era el pick No. 1 del equipo de LeBron James, una revelación que no sorprendió a muchos. James tuvo la primera elección. Si Durant todavía estaba libre, Curry habría seleccionado a su compañero de equipo como su primera opción.

"Hubiera sido genial volver a reunir a todos en el mismo equipo, pero tenemos cuatro All-Stars", dijo Curry. "Creo que estoy deseando jugar contra él y ver de qué se trata el equipo de LeBron. Será una experiencia genial. Debería ser divertido"

El draft duró unos 20 minutos. Durant dijo que se le informó sobre el equipo en el que estaba poco tiempo después. "Steph me avisó después de que eligiesen los equipos", dijo.

"Cualquier equipo en el que estés, tienes grandes jugadores jugando contigo", dijo Durant. "Por lo tanto, no era muy exigente. Me alegro de estar en el partido y me alegro de que tengamos algún tipo de suspense previo. Estoy seguro de que será emocionante para los fans y el público. Para los jugadores también. Steph me lo comentó, pero no, no pedí un intercambio".

Durant celebra la victoria de esta semana ante los Celtics | Fotografía: NBA.com

A pesar de que Durant es nueve veces All-Star de la NBA, dijo que ser la mejor opción entre sus compañeros más talentosos significaba mucho más esta vez.

"Obtienes el respeto de tus compañeros. Eso es todo lo que quieres y siento que he estado ganándome ese respeto durante toda mi carrera", cometó Durant. " No pensé que el partido de las estrellas me daría ese tipo de sentimiento. Jamás imaginé que ser elegido en el partido de las estrellas en el número uno me daría ese sentimiento de respeto de todos. Es genial, es bueno verlo y estoy deseando pasarlo bien".

El equipo LeBron tiene la altura, pero Curry tiene a los tiradores. Curry dijo que configuró una lista de clasificación de poder para ayudarlo en el proceso del draft. Dijo que está listo para el desafío que se presentará en la cancha el 18 de febrero en el Staples Center en Los Angeles.

"Cuando miré a los reservas, solo traté de encontrar algunos anotadores y muchachos que puedan extender la cancha", dijo Curry. "Estoy bastante seguro de que [el entrenador de los Houston Rockets, Mike] D'Antoni será el entrenador. Entonces, eso es pensar en el siguiente nivel. Puede entrenar y hacernos jugar al máximo, extender la cancha y lanzar muchos triples".

Durant, en uno de sus mejores momentos como profesional

Tras renovar con los Warriors y perdonar nueve millones de dólares, lo que muestra su compromiso con la franquicia, Kevin Durant está en una de sus mejores temporadas, sino la mejor, como profesional. Aunque sus números no son sus mejores marcas personales, este curso le ha tocado llevar las riendas del equipo tras la lesión de Curry, que le mantuvo alejando de las canchas durante varias semanas, y en las que logró que apenas se notase su ausencia.

En la presente temporada, Kevin Durant atesora unos números de infarto. 25.9 puntos, 5.6 asistencias, siete rebotes y casi dos tapones por partido, con unos porcentajes de tiro de 50,8% en tiros de dos y un 41,5% en triples. Lo dicho, números de Hall Of Fame, sobre todo teniendo en cuenta que lleva con medias muy parecidas desde que llegó a la liga en el año 2007.