Leonard vuelve a Nueva York para recuperarse

La estrella de los San Antonio Spurs, Kawhi Leonard, ha viajado a Nueva York para seguir con su proceso de rehabilitación. Esta es la segunda vez que el alero ha viajado a la Gran Manzana para ser tratado por médicos ajenos a los de la franquicia texana. A raíz de su primer viaje y su larga ausencia de los planes de su equipo, han surgido rumores sobre su situación en la franquicia y su futuro bajo las órdenes de Gregg Popovich.

Leonard llegó a Nueva York el lunes y todavía no se sabe nada sobre su vuelta a San Antonio, y, por tanto, es imposible conocer cuándo volverá a la acción. En consecuencia, la posibilidad de que vuelva en Playoffs se reduce, y de que juegue antes del final de la Regular Season es ínfima.

Aunque ha viajado para ser tratado por médicos independientes, una delegación de los Spurs se ha trasladado a la Costa Este para estar al tanto de las evoluciones del jugador y de todos los ejercicios y tratamientos por los que vaya a pasar. Como en la pasada ocasión, el All-Star y Mejor Jugador Defensivo se ejercitará en el gimnasio de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (NBPA).

El pasado 17 de marzo hubo una reunión entre los jugadores de los Spurs para tratar este tema. Los dos grandes veteranos de la plantilla, Tony Parker y Manu Ginobili, hicieron públicas sus opiniones sobre el asunto: “Yo he pasado por eso— dijo el base francés— Mi rehabilitación duró ocho meses. Era el mismo tipo de lesión, pero la mía era como cien veces peor. Pero el mismo tipo de lesión. Lo que tiene que hacer es mantenerse positivo”. Por su parte, el argentino admitió: “Él no va a volver. Para mí, él no va a volver, porque no está ayudando (pensar que sí va a volver). Ya perdimos por eso hace una semana. Tenemos que pensar que no va a volver”.

Hay rumores de que la estrella se está separando emocionalmente de los Spurs, incluso se llega a creer que ha jugado su último partido con la camiseta de los texanos, como dijo el exjugador Jalen Rose.