Guía Playoffs NBA 2018: Utah Jazz, a por 'la campanada'

Google Plus

Nadie contaba con ellos, era el equipo que no entraba en las quinielas de casi nadie para ocupar los puestos de playoffs esta temporada tras la marcha en verano de su estrella, Gordon Hayward. Aún así, y contra todo pronóstico, la franquicia ha sabido rehacerse y, además ha conseguido encontrar un nuevo ídolo para la afición que ha sabido suplir dicha baja con creces, el 'rookie' Donovan Mitchell.

Casi cincuenta victorias avalan la campaña de un equipo que ha dado la sorpresa en la mejor liga del mundo, 'were amazing happens', un lema que han conseguido llevar a cabo. Las piezas han conseguido encajar a la perfección y de la mano de Snyder se han hecho con varias rachas ganadoras de más de cinco partidos consecutivos.

El comienzo de temporada parecía nefasto, Hayward se marchó y jugadores tan importantes como Dante Exum se lesionaron para casi toda la temporada, pero nada ha podido frenar el ímpetu de una franquicia que sin gran cartel, consigue la segunda clasificación consecutiva para la postemporada.

Una temporada de ensueño

Una gran incertidumbre rodeaba a la franquicia, varios jugadores lesionados, una estrella fuera y con el Oeste más fuerte que nunca, la clasificación para playoffs parecía muy poco probable, y el inicio dubitativo del equipo hacía ver que los pronósticos no iban muy desencaminados del desenlace final.

Aún así, a finales de enero, los Jazz supieron aprovechar su momento y, con once victorias seguidas demostraron a toda la NBA que estaban ahí y no iban a ponerlo nada fácil. El sistema de Snyder ya carburaba y la pareja Rubio-Mitchell, acompañados de un pletórico Joe Ingles desde la línea de tres estaban imparables incluso con Rudy Gobert fuera de las canchas la mayor parte del tiempo.

No solo sería está la única racha ganadora, una victoria y dos derrotas después vendría otra. Nueve victorias seguidas para dejar claro que iban a estar en la lucha por los puestos de postemporada y que el anterior período de victorias no era un simple espejismo. Tras esto, y con un final de temporada más que apretado, la victoria ante Minnesota Timberwolves les aseguró la presencia entre los ocho mejores equipos de Oeste.

Tras esto llegarían cuatro victorias seguidas para llegar con opciones de conseguir pelear la tercera plaza a Portland. Se jugarían el todo por el todo en el último partido de la regular season, pero los Blazers se llevarían el gato al agua y el cruce ante New Orleans Pelicans, mientras que los de Salt Lake City (finalmente como quinto clasificado) tendrán que verse las caras con los Oklahoma City Thunder.

Snyder continúa señalando el camino

El entrenador de los de Utah ha conseguido que la franquicia tenga como costumbre o bien meterse en playoffs o luchar por ello hasta el final, un logro con un equipo aparentemente inferior. El juego que ha conseguido llevar a cabo, de estilo más europeo con una férrea defensa (casi siempre en el top3 de mejores defensas de la liga) y contrario a la nueva dinámica que se está implantando en la NBA del 'juego del triple' ha frenado en seco a más de un equipo 'contender' y les está dando la fórmula del éxito, saben lo que quieren y Quin Snyder es el principal partícipe de ello.

Donovan Mitchell, el gran culpable

Posiblemente, si no lo es ya, el gran descubrimiento de la temporada y el 'robo' de este Draft de 2017. El jugador fue escogido en el puesto número 13 de la primera ronda y, hasta el momento es junto a el gran Ben Simmons el principal candidato a ganar el 'Rookie Of the Year'. El novato ha hecho olvidar a Hayward y se ha convertido en el nuevo ídolo de la afición de Salt Lake City.

'Spidey' además de esto ha llevado a los Jazz a pelear por los primeros puestos del Oeste y a liderar a su equipo en la faceta anotadora en su primer año (un hito solo conseguido por Jordan, Carmelo Anthony y David Robinson). Pero no todo acaba ahí, Mitchell se ha convertido en el novato con más triples anotados en su primera temporada superando a Damian Lillard, 169 canastas desde la línea de tres (sumar los del último partido) y además ha conseguido dos partidos con más de cuarenta puntos empatando así a Blake Griffin. Si los Jazz están donde están es en gran medida gracias a él.

Seguir dando la sorpresa

La derrota ante Portland frena en cierta medida las aspiraciones de la franquicia de seguir avanzando rondas en los playoffs ya que de haber ganado no solo tendrían un cruce más favorable sino que poseerían el factor cancha, algo que ya no tienen debido a que finalmente se han clasificado como quintos, y su rival, los Thunder, lo han hecho como cuartos llevándose dicho factor. Aún así, y a pesar de que las cuatro veces en las que se han enfrentado esta temporada solo han conseguido una victoria, los playoffs son cosa distinta y lo anterior ya no vale. Seguro que será uno de los enfrentamientos más disputados y un choque de estilos, la potencia anotadora de los de OKC contra la dura defensa de los Jazz.