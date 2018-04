Guía Playoffs NBA 2018: New Orleans Pelicans, otro año para soñar

Se acabó la temporada regular para el equipo de Nueva Orleans que se enfrentara a los Portland Trail Blazers al quedar sexto en la Conferencia Oeste. Esta es la segunda aparición de los Pelicans desde 2013 y que se debe en gran parte a un gran Anthony Davis , que tras la lesión de DeMarcus Cousins, ha tirado del equipo. Un buen Rajon Rondo acompañado de Nikola Mirotic en la segunda parte de la temporada han hecho a estos Pelicans equipo de playoffs tras una Conferencia Oeste durísima que nos ha tenido en vilo hasta el último partido.

Resumen de la temporada

La temporada de los New Orleans Pelicans se planteaba interesante con la dupla de centers Davis-Cousins, este último, que estaba completamente adaptado. La temporada pasada fue traspasado de los Kings a los Pelicans en un intento de los de Nueva Orleans para intentar el asalto al anillo que finalmente no se pudo dar por el nivel del banquillo. Este año sin embargo el equipo comenzaba con ganas y con buenos partidos.

La buena noticia para ellos fue la renovación del base Jrue Holiday que llevaba casi una temporada inactivo para cuidar de su mujer. Con su incorporación, los Pelicans ganaron banquillo algo que les faltó la temporada anterior.

Casi a punto de llegar el All-Star game, los Pelicans tuvieron la lesión importantísima de DeMarcus Cousins que para más desgracia se perdería toda la temporada. Para intentar paliar la baja de DeMarcus, los New Orleans Pelicans cambiaron a Tony Allen, Omer Asik, Jamer Nelson y una primera ronda por Nikola Mirotic y una segunda ronda a los Chicago Bulls.

Tras una mala racha de malos partidos después del All-Star, el traspaso de Mirotic mejoró notablemente al equipo que encontró su manera de juego y que consiguió que se les valorara realmente como equipo para los playoffs.

La Conferencia Oeste ha estado igualadísima toda la temporada y los New Orleans Pelicans han estado toda la temporada en puestos de playoffs, pero han intentado como la mayoría de equipos evitar a Warriors y a Rockets en primera ronda.

Estrella: Anthony Davis

Con mayúsculas, la estrella de los New Orlenas Pelicans, es Anthony Davis, que ha liderado a su equipo en todos los aspectos del juego. La temporada de Davis es de MVP, sus promedios son espectaculares: 28,1 puntos por partido, 11,1 rebotes por partido y 2,1 tapones por partido. Parece obvio que no se llevará el MVP, ya que ha tenido la mala suerte de coincidir en la mejor temporada de James Harden y de Damian Lillard, pero no puede olvidarse esta espectacular campaña de Davis que se ha convertido en la estrella que todos esperaban. Muchos acusan a Davis de no firmar por un equipo "grande", pero el está muy a gusto en Nueva Orleans, y no tiene pensado moverse a corto plazo como ya reflejó cuando renovó con los Pelicans.

Entrenador: Alvin Gentry

Alvin Gentry afrontaba su tercera temporada al frente de los New Orleans Pelicans. El ex-ayudante de los Warriors se ha convertido en uno de los grandes entrenadores de la liga llevando a los Pelicans a los playoffs dos veces en los últimos tres años. El siguiente objetivo de Gentry es tener un equipo que de verdad pueda pelear por el ansiado anillo. Habrá que ver la decisión de Cousins este verano, pero si renueva puede moverse el banquillo en forma de otra posible estrella, para esta vez ir de verdad a por el anillo.

Aspiraciones

Los New Orleans Pelicans saben que sus aspiraciones este año son las de dar la cara y hacer unos playoffs dignos al margen de la ronda en la que caigan. Es obvio que perder en primera ronda quedaría feo, pero no sería ninguna locura, sino al revés, sería lo previsible ya que se enfrentan al tercer clasificado.

Las aspiraciones del equipo de Nueva Orleans este año han quedado muy reducidas por la lesión de DeMarcus Cousins al que muchos denominaban "el mejor pívot de la liga". La pérdida de este jugador redujo mucho las aspiraciones de los Pelicans que verían como una buena temporada, caer en segunda ronda.

Tocará esperar para ver finalmente qué ocurre con los New Orlenas Pelicans que han completado una gran temporada y que intentaran dar la cara en los playoffs que arrancan este fin de semana.