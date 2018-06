Guía NBA Draft 2018: Orlando Magic, en busca de un jugador franquicia

Google Plus

El pasado 15 de mayo se celebró en Chicago la lotería del draft en la que Orlando Magic consiguió un número seis de gran valor, a partir de ese día han sonado todo tipo de jugadores e incluso escenarios de traspaso aunque todo parece indicar que Orlando tiene clara su elección desde el momento en el que Elfrid Payton, base titular de Orlando hasta ese momento, fue traspasado a Phoenix Suns.

Lo primero y lo más básico, las necesidades de Orlando Magic: pese a no ser una plantilla excelente en ninguna de sus posiciones, la gran carencia de la franquicia está sin duda alguna en la posición de base, la cual se ha quedado con tan solo D.J. Augustin y Shelvin Mack tras la marcha de Payton. Sin embargo, a lo largo que evoluciona la NBA las posiciones van desapareciendo (véase el claro ejemplo de LeBron James que puede jugar prácticamente en todas las posiciones reconocidas) y lo que realmente necesita Orlando Magic es un jugador franquicia, y las opciones son varias:

Collin Sexton (Base, Alabama)

Imagen vía: Josh Cohen/ Magic.com

Si bien no parece la mejor opción, es una opción real. Un base de 1,88 metros de altura y con una temporada más que decente en la NCAA en la que acabó promediando 19,2 puntos, 3,8 rebotes y 3,6 asistencias por partido. Destaca su capacidad anotadora y la confianza y liderazgo que demuestra cuando se encuentra sobre la pista. Debe mejorar bastante en el pase y, si bien tiene un buen físico, ha de mejorarlo.

Luka Doncic (Base/Escolta, Real Madrid)

Imagen vía: Gonzalo Arroyo Moreno/NBAE/Getty Images

No parece que vaya a llegar hasta el pick numero seis el esloveno flamante campeón de Euroliga y Eurobasket, sin embargo, los expertos empiezan a colocarlo fuera del TOP 3, llegando en algunos casos hasta el pick de Orlando Magic. El base/escolta del Real Madrid es uno de los mayores talentos del este draft y el jugar en Europa hace que pierda puntos, lo que beneficia enormemente a Orlando Magic quienes no lo dejarían pasar. El talentoso Luka Doncic ha hecho una grandísima temporada con el Real Madrid, proclamandose campeón de la Euroliga y MVP de ésta.

Mohamed Bamba (Pívot, Texas)

Imagen vía: NBA.com

Si bien no es base, Mohamed Bamba es otro que ha empezado a caer puestos y, al igual que Luka Doncic, en caso de llegar hasta el pick 6 Orlando Magic no lo dejaría pasar. Su temporada en cuanto a números no es excelente (12.9 puntos y 10.5 Rebotes por partido) pero sí lo es lo que aporta en la cancha. Un gran defensor con 2,40 metros de envergadura y con mucho que mejorar en cuanto a su tiro.

Trae Young (Base, Oklahoma)

Imagen vía: NBA.com

El nombre que más ha sonado desde la salida de Payton es, sin duda, el de Trae Young. Desde los despachos de Orlando ya se le ha hecho algún que otro guiño y parece ser el deseado. Unos números de escándalo en su temporada en la NCAA, promediando 27,4 puntos y 8,7 asistencias por partido, gran rango de tiro, liderazgo dentro de la cancha, muchísima repercusión mediática y comparaciones con el mismísimo Stephen Curry hacen que el base sea uno de los proyectos más esperanzadores de este draft. Si bien su defensa no es muy buena, Orlando Magic tiene claro que su elección debe ser Trae Young.

Orlando Magic lo tiene claro, o eso parece. Pese a ello, algunos rumores sobre traspasos han sonado en el entorno de Orlando, llegando a plantearse un posible traspaso con Phoenix Suns en el que llegarían a obtener Masqueese Chris y algún pick perteneciente a Phoenix.

Todas las dudas quedarán resueltas la madrugada del 22 de Junio en la que se celebrará el draft de la NBA en el Barclays Center, Brooklyn.