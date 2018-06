Guía NBA Draft 2018: análisis de los jugadores de lotería (Parte II)

Kevin Knox. Kentucky. Freshman. Alero.

Una incógnita de jugador. Uno de los jugadores más jóvenes que se presenta a este draft (tiene 18 años recién cumplidos), es un jugador que a simple vista parece sorprendente. Fue reclutado por Kentucky para ser su principal estrella, pero el mal nivel de esta universidad no ha dejado ver verdaderamente todo lo que tenía para dar a este equipo. Tiene un físico portentoso, es rapidísimo y remata con facilidad los contraataques. En ocasiones peca de chupón, pero en una buena dinámica de equipo puede prosperar. Está impresionando mucho a los equipos y analistas independientes, por sus capacidades de hacer de todo en la cancha. Si el equipo que le escoge tiene calma a la hora de desarrollarle, puede encontrar un alero versátil que tan de moda están en la NBA. Se le proyectaba fuera de la lotería al principio del proyecto, pero sus buenas actuaciones en entrenamientos privados pueden hacerle subir puestos.

Colin Sexton. Alabama. Freshman. Base

El otro talento generador de esta generación. Si la necesidad principal de un equipo está en el puesto de base, éste es junto a Trae Young a quien hay que tener en cuenta. Líder indiscutible de Alabama, ha dado la cara cuando los partidos más se apretaban. No es un perfil de tirador, sino más bien de penetrador. Un físico prodigioso que le permite avanzar de cancha a cancha con velocidad y rapidez. Nunca para de pelear, y mantiene a su equipo siempre que lo ha necesitado. Mucha facilidad para anotar, y buena capacidad para la defensa, en parte gracias a su físico.

Lonnie Walker. Miami. Freshman. Escolta.

El típico jugador de draft que saldrá elegido más por lo que puede llegar a ser que por lo que es ya. Un perfil de escolta, de piernas rápidas y fuertes, prácticamente imparable a campo abierto. Le falta algo de calidad en la toma de decisiones y en la selección de pase para poder ser un base eficaz en la NBA, pero tiene las condiciones físicas que es una de las cosas que más importa a la hora de seleccionar por proyección, no por talento. Es un buen anotador desde muchos puntos de la cancha, aunque en ocasiones elige muy mal cuándo y cómo tirar. Jugador que se proyecta para la lotería, y que será clave el equipo que caiga que vaya a desarrollarlo.

Donte DiVicenzo. Villanova. Sophomore. Escolta.

El MVP de la final de la NCAA ha subido en el proceso de selección como la espuma. Su temple y capacidad de anotación en los momentos finales del campeonato nacional universitario le hicieron saltar de la segunda ronda a los puestos de lotería de la primera. Es un jugador con buenas condiciones físicas, tamaño aceptable y un tirador impecable. Tiene que mejorar defensivamente, aunque teóricamente tiene las capacidades para mejorar rápidamente en ese aspecto hasta convertirse en un defensor correcto. Corre el riesgo de estar muy elevado por únicamente un gran partido, y por ello nadie se la quiera jugar por él muy pronto. Quizá se cuele en puestos de lotería si alguno de los equipos quiere un tirador experimentado, pero probablemente caiga un poco más abajo.

Troy Brown. Oregon. Freshman. Escolta.

Troy Brown era uno de los grandes proyectos de instituto de esta camada. Se le comparaba en potencial con Michael Porter Jr. Y durante un tiempo se discutía quien de los dos podría ser mejor. Pero una muy mala temporada universitaria, en la que no ha destacado mucho, le ha hecho generar muchas dudas en los ojeadores. Es un jugador versátil en ataque, puede ocupar las posiciones de backcourt y rendir en todas. Físicamente es fuerte y es capaz de generar situaciones de ventaja, sin embargo, tiene un problema en el tiro, tiene una mala técnica y además poco eficaz. En una NBA donde expandir el campo es primordial, es un jugador que tendrá que entrenar esa faceta. Defensivamente está más pulido pero en ocasiones se le ve algo lento, y desacertado.

Shai Gilgeous-Alexander. Kentucky. Freshman. Base.

El base de Duke empezó la temporada algo lento, y le costó arrancar, pero mostró mucho más en el torneo universitario. Es un jugador con una ética de trabajo monstruosa, y eso suele impresionar a los equipos, que saben que ese jugador lo dará todo en la cancha y fuera de ella. En un draft algo pobre en su posición, es un jugador que destaca por su capacidad defensiva. Muy alto con unos brazos larguísimos, es un defensor tremendo con unas manos muy rápidas. Además tiene capacidad de correr el contraataque y finalizar. No es el mejor de los tiradores, y su mecánica es mala, pero ha sabido escoger bien los tiros para mantener un porcentaje decente a lo largo de su temporada universitaria. Consciente de sus limitaciones, es un jugador que suena para lotería en la mayoría de los comentarios de los expertos.

Zhaire Smith. Texas Tech. Freshman. Escolta.

Un caso de estilo similar al de Kevin Knox. El jugador no ha demostrado mucho en su primer año universitario, sin embargo tiene un potencial físico que parece no tener límites, y eso hará que alguien seguro quiera escogerlo para desarrollar una estrella de él. Un físico imponente, que le permite defender prácticamente cualquier posición desde bases hasta pívots, podrá aportar en los dos lados de la cancha. Perfectamente capaz de dirigir un equipo en ataque, tiene una gran capacidad para leer el juego y encontrar siempre al jugador con la mejor posición. Puede mejorar en el tiro, y a veces parece no saber qué hacer si tiene que desarrollar él el ataque como un aclarado. A pesar de todo esto, parece que va a ser un fijo en posiciones de lotería.

Robert Williams. Texas A & M. Sophomore. Ala- Pívot.

El jugador de segundo año tenía pensado salirse el año pasado para presentarse al draft. Pero le asustó que en un draft tan fuerte como era el del año pasado no podría salir seleccionado tan alto como él quería. Por ello volvió a la universidad a pasar un segundo año. Las sensaciones son que la jugada no le ha salido demasiado bien. Es un interior más clásico, de rematar jugadas en el aro, sin prácticamente rango de tiro. Y en su segunda temporada no se le ha visto mejora posible en ese aspecto. Es bastante bueno, y hay grandes jugadores como DeAndre Jordan, que han hecho carrera con estilo de juego similar. Aun así, no es eso lo que normalmente buscan los equipos en el draft, que especialmente en un proceso tan lleno de interiores como el de 2018. Posiblemente caiga más allá del top 20 incluso si hay un par de sorpresas, pero algún equipo con necesidades de defensa interior, podría cogerlo y así subir alguna posición.

Afernee Simons. IMG Academy (High School). Base.

Uno de los casos más curiosos de este draft. El jugador tenía un acuerdo para jugar con Louisville, sin embargo, debido al escándalo acaecido en esa universidad, el jugador prefirió directamente no presentarse, y dar el salto a la liga tras entrenarse él por su cuenta. El resultado es, por supuesto, toda una incógnita. Es un base de gran talento ofensivo, capaz de generarse su propio tiro y de anotar con facilidad desde muchas posiciones, algo así como lo que proyectaba ser Fultz antes de su lesión. El no pasar por la universidad es algo que a buen seguro le pasará factura, aunque en algunas páginas especializadas aparece como candidato a colarse en el top-20. Para ello hará falta un equipo con ánimo de jugársela con un jugador que podría resultar muy impresionante, pero quien sabe, quizá de aquí salga un jugador de talento para los próximos años.

Elie Okobo. Internacional. (EB. Pau-Ortez). Base.

El otro jugador internacional que aspira junto a Doncic a colarse en la primera ronda del draft. El jugador francés es un proyecto muy interesante, aunque es algo más mayor que Doncic. Un base con capacidad de creación de su propia jugada, pero que tiene muchos problemas para crear para los demás en ocasiones. Es un tirador aceptable, y es especialmente eficaz desde la media distancia. Tiene que mejorar su defensa para jugar al nivel que exige la NBA, y además debería mejorar la dirección del equipo, ya que en ocasiones peca de individualista. Un proyecto interesante para base suplente a desarrollar detrás de otro, y que en su día pueda sustituirle, al estilo de Schroeder. Probablemente salga para algún equipo con un base titular claro, de los que están más abajo eligiendo.