Howard es transferido para Brooklyn Nets

La temporada 2018 culmino hace un par de semanas y todos saben que el mercado de transferencias se activa al culminar dicha temporada, muchos de los equipos hacen todo tipo de maniobras para mejorar o reconstruir sus plantillas para llegar a puestos altos en las tablas de sus conferencias y clasificar a los playoffs. Uno de los equipos que decidieron ir con todo para la temporada entrante es Brooklyn Nets y Charlotte Hornets. Los Charlotte decidieron cambiar a su pivot titular Dwight Howard para Brooklyn Nets. Este jugador mostro un nivel extraordinario a mediados de la temporada, no obstante el atleta tenía un contrato 32.8.

El equipo de Michael Jordan prefiere ahorrarse parte de ese dinero para reconstruir su plantilla para la temporada que se avecinan. Aparte de recuperar parte del dinero Hornets recibirá al jugador de Brooklyn Timofey Mozgov. Todo esto fue informado por Adrian Wojnarowski, fuente de ESPN.

“Charlotte está finalizando un acuerdo para enviar a Dwight Howard a los Nets de Brooklyn por Timofey Mozgov," le dicen fuentes de la liga a ESPN. "Nets ahorrará $ 17M en un trato en la temporada 2019-20, lo que les permite crear dos ranuras salariales máximas.”

El español quien era banca de Charlotte Willy Hernangómez espera jugar más minutos el período entrante de la NBA. Dicho jugador se vio opacado por Howard, jugador que ocupa su misma posición. Willy no pudo disputar muchos partidos como titular ni como jugador rotación de la plantilla, pero no era fácil poder suplir a un pívot que promedio 16.6 puntos e hizo 12.5 rebotes. No está de más decir que es una decisión un poco riesgosa cambiar a uno de sus mejores jugadores para ahorra sueldo, pero Michael Jordán ha mostrado que sabe lo que hace desde el inicio de su carrera como jugador.