Pablo Laso: "El año en que nadie creía en nosotros hemos ganado Liga y Euroliga"

Pablo Laso estallaba de alegría y emoción tras la victoria del Real Madrid en el Buesa Arena que cerraba la serie final (3-1) y les daba el título de Liga. Tras una temporada muy complicada, plagada de lesiones, con una carga de partidos increíble y malos momentos personales y deportivos, el vitoriano se liberaba de presión y lo celebraba a lo grande con el resto de jugadores y equipo técnico.

El entrenador blanco echó la vista atrás emocionado para recordar todos estos meses y poder celebrar lo que pocos esperaban: "Estoy muy contento y feliz, orgulloso de los chicos. Ha sido una temporada increíble, en la que nos ha pasado de todo. Ha sido difícil, como todas, con muchos partidos y muchas guerras abiertas. Hemos ganado Liga, Euroliga y se nos escapó la Copa en la última jugada. El año en que nadie creía en nosotros".

Orgulloso de su equipo

Laso tuvo palabras de elogio hacía el rival de la final. Unos vitorianos que se lo dejaron todo en la pista y se lo han puesto muy difícil a los capitalinos: "Baskonia ha estado increíble toda la temporada y nos ha obligado a dar el máximo. Ha habido un gran baloncesto, una de las mejores series de los últimos años. Nadie creía en nosotros. Recuerdo que el entrenador del Baskonia decía que perdía en playoff de la Euroliga contra el campeón de Europa refiriéndose al Fenerbahçe, pero se equivocó un poco. El campeón de Europa le ha ganado en la final de la Liga".

Más allá de los rivales a los que se han enfrentado, Laso quiso destacar el trabajo inmenso de todos y cada uno de sus pupilos: "No tengo más que buenas palabras para mi equipo. Cuando hablo de equipo, hablo de los jugadores, cuerpo técnico… todos. Me siento muy orgulloso de la temporada porque todo el mundo ha hecho un gran trabajo. Yo disfruto de entrenar a un gran equipo y a grandes jugadores".

La fórmula del éxito

El entrenador dice no conocerla como tal, porque si no la patentaría, pero lo que está claro es que su mecánica de trabajo se encuentra muy cerca de conseguirla: "Si existiera una fórmula del éxito la contaría, pero no la hay. Estoy en un gran club. Somos un equipo competitivo e intentamos que la cantera también lo sea. La exigencia aquí es máxima y soy el primero que les obligo a que disfruten mucho de esto. Quiero que disfruten porque pasamos muchos días juntos. Tengo a grandes profesionales a mi lado. Tengo un gran club, un gran equipo y una gran afición. Lo más importante es que el aficionado del Real Madrid se sienta orgulloso del equipo".