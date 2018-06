Collin Sexton no siente presión por la sombra de Kyrie Irving

El reloj se agotó, la campana sonó y Adam Silver entonó las mismas palabras de siempre: “With the eight pick in the 2018 NBA Draft, the Cleveland Cavaliers select… Collin Sexton from the university of Alabama”. En ‘The Land’ ya hay nuevo rookie. Todos estaban esperando cuál sería el golpe de Koby Altman para intentar retener a LeBron James desde el Draft. El elegido fue el explosivo base de la universidad de Alabama que llegó a jugar un tres contra cinco en un partido de la temporada de NCAA por la expulsión de sus compañeros. Se le ha comparado con Russell Westbrook por su carácter y su espíritu ganador, aunque ahora le toca demostrar en la NBA de qué pasta está hecho.

Al compartir posición y número, las comparaciones con Kyrie Irving han sido casi inevitables. Ayer fue presentado en Ohio con su nueva camiseta y un número que anteriormente perteneció a un jugador que todavía no pueden quitarse de la cabeza. La joven promesa no se lo ha tomado mal, de hecho, ha admitido no sentir ninguna presión por igualar o superar las expectativas de una de las piezas más importantes en la consecución del anillo en 2016. “Siento que no tengo que igualar las comparaciones de nadie. Solo vengo a aprender e intentar ser el mejor jugador posible tanto dentro como fuera de la pista”.

Kyrie Irving fue elegido en la primera posición del Draft de 2011 por Cleveland Cavaliers y con mucho trabajo y un talento natural incuestionable, se convirtió en campeón de la NBA. El pasado verano pidió el traspaso tras perder el campeonato frente a Golden State Warriors en busca de un equipo donde pudiese volver a ser el líder, puesto ocupado por LeBron James desde su vuelta a casa. Finalmente fueron los Celtics quienes decidieron jugársela en un acuerdo que terminó siendo muy satisfactorio para ellos a pesar de las lesiones.

Pese a la salida de una estrella como Irving, los Cavaliers se preparan para una más que previsible reconstrucción tras la posible salida de LeBron James. “Cuando tienes a chavales que trabajan tan duro como lo hace Collin, que se esfuerzan para lograr a sus objetivos, esos son los verdaderos jugadores que quieres tener en tu equipo. Su fuerza, su carácter, ser un gran estudiante… Todo eso ejemplifica lo que queremos conseguir aquí en Cleveland”.